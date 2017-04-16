ص 1:01 2017/04/16

محمد إسماعيل حديد

الثالث والعشرون من نيسان الحالي، موعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث يتم اختيار الرئيس الحادي عشر، للجمهورية الفرنسية الخامسة. وحسب نظام الانتخاب، إذا لم يحقق أحد المرشحين الفوز بالأغلبية الساحقة من الجولة الأولى، فإن موعد الجولة الثانية سيكون في السابع من أيار القادم بين مرشحيْن اثنين، ممن حصلا على أكبر قدر من الأصوات في الجولة الأولى، ليُنصب الفائز رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وإن كنا لا نعول كثيراً على استطلاعات الرأي، لأن نتائجها خاضعة لاعتبارات لحظية، وهي غالباً غير دقيقة، فإن بعض المؤسسات الإعلامية ترى فيها أداة لسبر المزاج العام. وفي واقع الانتخابات الفرنسية المقبلة، استبعدت استطلاعات الرأي فوز أحد المرشحين الفرنسيين من الجولة الأولى، ورجحت التقارب الشديد بين مرشح حزب «الجمهوريين» اليميني فرنسوا فيون، ومرشح حزب «إلى الأمام» ايمانويل ماكرون، وأحدهما سينافس مرشحة أقصى اليمين الشعبوي مارين لوبان، التي تشير التوقعات إلى فوزها بالرئاسة في الجولة الثانية من التصويت.

ويلحظ مراقبو الحملات الانتخابية الفرنسية، أن السيدة لوبان تقود حملتها بثقة عالية، وأمل كبير بالفوز بسبب ضعف منافسيها، ولاسيما اليسار الفرنسي الذي لطخ سمعته الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند. وفي جانب آخر ساهم انتشار الشعبوية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما من الدول الغربية في إعطاء دفعة معنوية للناخب الفرنسي للاقتداء بما سبقه في تفضيل الشعبوية على الليبرالية، والانعزالية على الانفتاح.

على كل حال، أياً كانت النتائج فلا أحد ينكر تأثر الشارع الأوروبي بنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي توجت الشعبوية في بلاد تَدَّعي «زعامة الديمقراطية والعالم الحر»، إن فوز التيار الشعبوي ممثلاً بالرئيس دونالد ترامب، جعل من التجربة الأمريكية سابقةً يَنظر إليها الكثيرون من المعجبين في القارة الأوروبية على أنها «قدوة» تستحق الاقتداء بها، والسير على نهجها.

وتأتي المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، في رأس قائمة المعجبين الكثر بالتجربة الأمريكية، فهي لم تخفِ سعادتها لفوز الرئيس ترامب، ومعها شريحة واسعة من جمهورها الفرنسي، المؤيدين للتوجه الشعبوي، حيث بلغت نسبة هؤلاء بحسب استطلاع للرأي أجراه موقع «You Gov » 63% من الفرنسيين، بينما لا تحظى لوبان – وفق الخبراء – بأكثر من 30%- 35% من أصوات الناخبين.

وعلى الرغم من كون الفرنسيين تاريخياً أقل إعجاباً من جيرانهم البريطانيين بالنهج السياسي الأمريكي، إلا أن لوبان خرقت هذه القاعدة حينما اتخذت من الانتخابات الأمريكية وفوز الرئيس ترامب «تجربة تقتدى», وهذا ما دفعها للقول: «إن الأمريكيين بانتخابهم ترامب حطموا أغلال النظام الذي قيدهم, وفوز ترامب هو خير دليل على أنه ما أراد الشعب شيئاً إلا حققه».

ولعل السبب الرئيس الذي دعا لوبان للاهتمام بالتجربة الانتخابية الأمريكية الأخيرة، وجود أوجه عدة متقاربة في الرؤى بين ترامب ولوبان، فهي تلتقي معه عند إشكاليات الهجرة واستقبال المهاجرين، وتتفق معه في فكرة الحمائية الاقتصادية، فضلاً عن مناهضة النخب السياسية التي أفسدت – في تقديره – الحياة السياسية الأمريكية, مع ميل واضح نحو نبذ التعددية والانفتاح، ورفض التكتلات الإقليمية بما فيها الاتحاد الأوروبي.

لقد جاءت موجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى فرنسا لتستحضر من الماضي البعيد مشاعر التعصب الشعبوي بشقيه الديني والقومي، والتطرف في تطبيقهما، وهذه «الثقافة» هي ما كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية بشعاراتها التنويرية، العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.. وهذا ما دعا مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مارك ليونارد إلى القول: «إن أوروبا تواجه نسختها الخاصة من القومية الشعبوية .. فهل يكون فوز لوبان بداية النهاية للاتحاد الأوروبي؟. إذ تجزم بأن خطواتها الأولى ستكون على درب «الفريكست» الموازي لـ «البريكست».

إن الدلائل تشير إلى أن فوز زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان على منافسيها بات مرجحاً، وفي حال تم ذلك فهذا يعني تعزيزاً قوياً للشعبوية السياسية الآخذة بالتوسع والانتشار في أوروبا، ولاسيما الشرقية والوسطى، اللتين رفضتا استقبال أي من المهاجرين على أراضيهما، ولم تتورع التيارات الشعبوية في سائر أوروبا عن تأطير هويتها ضمن أحزاب وجبهات وحركات، نجح بعضها في الوصول لسدة الحكم في بعض البلدان، وبعضها الآخر مازال يناضل لكسب المزيد من المؤيدين أملاً في الوصول إلى الحكم.

إن انتشار الشعبوية في القارة الأوروبية ووصول بعض أقطابها لمواقع القرار، وتمثيل حركاتها وأحزابها في البرلمانات الأوروبية، واستلام بعض رموزها وزارات سيادية، لهو قرعٌ لناقوس الخطر، الذي ينذر بانتصار التطرف واعتماد العزلة ورفض الآخر، بما فيها التكتلات الإقليمية، ونبذ المبادئ التنويرية التي جاءت بها الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر، وتبنتها آنذاك أغلبية الدول الأوروبية، وجاء في مقدمة مبادئها رعاية حقوق الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الاستغلال والإقطاع.

وبالعودة لمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، فقد أعربت عن ثقتها في نجاح التيارات الشعبوية في القارة الأوروبية بإسقاط النخب السياسية التي أثبتت العقود الماضية عدم كفاءتها, ونفت أن تكون الشعبوية تعني العزلة، وحجتها أن أفكارها أصبحت أكثر انتشاراً من أفكار الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما بشّرت لوبان بميلاد نظام عالمي جديد، هو الآن قيد التشكل، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية ليسا استثناءات، بل بداية لعهد جديد جاء ليبقى، وستكون قياداته من أعضاء اليمين الآخذ في الصعود والانتشار.

وفي تعليقها على البرلمان الأوروبي، ونقد تدخله في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد قالت لوبان: «ينبغي صنع السياسة الخارجية الفرنسية في باريس، وليس من حلفاء يقيمون خارجها». وتعهدت في حال نجاحها بمقعد الرئاسة أن تنسحب من منطقة اليورو، وأن تجري استفتاءً على عضوية بلادها في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقال كتبه روبرت كاجان في صحيفة «واشنطن بوست» الذي ترك الحزب الجمهوري بسبب ما وصفه «النبرة الفاشية» في خطاب ترامب، قال عن الشعبوية التي يعتنقها ترامب: «هذه هي الطريقة المثلى التي تأتي بالفاشية إلى أمريكا».

ورغم التحذيرات الكثيرة الصادرة عن مفكرين ومؤرخين وسياسيين أوروبيين، فإن تلك التحذيرات لم تحد من انتشار تيار الشعبوية المعادي للأجانب، حتى أولئك الذين كانوا يعيشون في أوروبا قبل مجيء ما سمي «الربيع العربي». ففي انتخابات 2009 حقق اليمين الأوروبي المتطرف نتائج ملموسة في هولندا وبلجيكا والمجر والنمسا وبلغاريا، وفي السويد نجح مؤخراً «حزب ديمقراطيي السويد» اليميني المتطرف في دخول البرلمان، وفي إيطاليا شارك حزب «رابطة الشمال» المعادي للأجانب في الحكومة، كما تمثلت أحزاب اليمين المتطرف في برلمانات الدانمارك والنمسا وسلوفاكيا ولاتفيا وبلغاريا، وسجل هذا التيار السياسي نتائج ملحوظة في فنلندا ورومانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا وسلوفاكيا، وهذا الانتشار الواسع للفكر الشعبوي في القارة الأوروبية أثار تساؤلات عدة عن مدى قوة اليمين المتطرف، وتداعياته على الساحة الأوروبية.

إن تعاظم صعود الشعبوية يشير بشكل واضح إلى صعود الفاشية المقترنة بها، والتي باتت تشق طريقها إلى السلطة تباعاً في الدول الأوروبية، في وقت يسجل فيه اليسار الأوروبي تراجعاً وانحساراً تدريجياً عن الساحات السياسية، ما يعني فسح الطريق لليمين المتطرف للتقدم وتوسيع قواعده الشعبوية على حساب اليسار المتقهقر.

وقد استخدم اليمين قضية المهاجرين وسيلة لجعل هذه القضية مادة تحريضية ملائمة، يمكن توظيفها لخلق رأي عام يدر على اليمينيين أصواتاً انتخابية، فشرعوا بتضخيم الوهم، وبالغوا في اختلاق الأخطار، وغالوا في خطاب الكراهية، وهذا الأسلوب الانتهازي في التعاطي مع قضايا تمس المجتمع، يهدف إلى حشد المزيد من المؤيدين واصطفافهم في طابور الشعبوية الذي يرفض قبول أي ثقافة ما خلا ثقافته، وينفر من التعايش مع الآخر، ويأبى الاعتراف بشرعية وجوده.

إن الأسابيع القليلة القادمة التي تفصلنا عن الانتخابات الفرنسية، تحمل قدراً كبيراً من المفاجآت، ويأتي في مقدمتها انتصار أو هزيمة الشعبوية، وهذا ما سيقرره الشعب الفرنسي، حين يدلي بصوته في الانتخابات القادمة.