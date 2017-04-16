ص 1:01 2017/04/16

د.تركي صقر

دخلت الحرب العدوانية السعودية على اليمن عامها الثالث مستهدفة مقدرات الشعب اليمني كلها في جميع مناحي الحياة وكامل البنى التحتية لأن نظام بني سعود لا يريد يمناً قوياً ولا شعباً قوياً معتزاً بوطنه وعروبته إلى جواره فعملت حربه الوحشية خلال عامين على تمزيق أوصال هذا البلد وتدمير مقومات حياته حيث أوصلته إلى أكبر مأساة في تاريخه، في غياب أي أفق للتوصل إلى تسوية تنهي المعاناة وترك مصير شعب بكامله في مهب الريح وأمام حال من المجهول، يضاف إلى ذلك دور مخز ومنافق لأنظمة عربية، وجهود هشة وضعيفة للأمم المتحدة وإهمال أممي فاضح لمعاناة السكان.

وبرغم هول القتل والخراب والدمار الذي سببته الحرب الظالمة للشعب اليمني لم تستطع جحافل القوى البرية والجوية والبحرية السعودية والمتحالفة معها أن «تركع» أهل اليمن أو أن تكسر إرادة اليمنيين الجبارة، وعجزت آلة الحرب الضخمة الغاشمة عن تحقيق أي نصر أو حسم أو اقتراب من حسم كلي، وظلت بيانات الناطق العسكري السعودي حول «الحسم خلال أيام أو في غضون أسبوع أو أسبوعين» مجرد عنتريات فارغة وأوهام جوفاء عاش عليها حكام السعودية الذين ظنّوا أن «لا دولة ولا قوة في المنطقة تستطيع أن تقف في طريقهم أو أن تواجه سطوة ثرواتهم الهائلة، فكيف بدولة فقيرة مثل اليمن و بشعب يعد من أفقر الشعوب مثل الشعب اليمني، فالأمر حسب تفكيرهم المريض وعقليتهم المتحجرة «لا يحتاج لأكثر من بضعة أيام».

لكن هذه الأيام التي حسبوها قليلة ومن ثم يكون الحسم «لمصلحتهم» امتدت إلى أسابيع وأشهر ثم سنوات ومن دون أي حسم أو أفق للحسم ومضت «عاصفة الحزم» بلا حزم وجاءت بعدها ما تسمى «إعادة الأمل»، فكانت أيضاً بلا أمل وارتد الشر على أصحابه فدخلت المملكة الوهابية الحاقدة في ورطة ليس لها نهاية وغرقت في مستنقع ليس له قرار، والنتائج العسكرية بادية للعيان من خلال التظاهرة المليونية لليمنيين في العاصمة صنعاء بعد عامين من العدوان الهمجي حيث كان احتشاد الجماهير الواسعة في ميدان السبعين دليلاً ساطعاً على أن المدينة صامدة وتنفي الادعاءات السعودية الخرقاء باقتحامها.

أمام العدد الكبير من الغارات الجوية التي وصلت، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام غربية أخيراً، عن المتحدث باسم ما يسمى«التحالف العربي»، إلى 90 ألف طلعة جوية، أبدى الشعب اليمني صموداً أكثر مما كان متوقعاً، بالاستفادة من مؤسسات الدولة ومخازن الجيش.

وتعد «الصواريخ البالستية» التي يمتلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية ويستطيع من خلالها تهديد السعودية، من أبرز العناوين المرتبطة بالحرب على اليمن منذ عامين. وركز «التحالف العربي» على استهداف مواقعها منذ الأيام والأسابيع الأولى للحرب. وعلى الرغم من ذلك، فقد أثبتت الأيام أن ضربات الأشهر الأولى لم تدمر الصواريخ. وأعاد اليمنيون تفعيلها، وتمكنوا من إطلاق صواريخ بالستية بين الحين والآخر باتجاه السعودية أو باتجاه تجمعات مرتزقتها.

لقد ظهر جلياً بعد مرور سنتين على الحرب العدوانية السعودية الهوجاء أن هناك ما يشبه الإجماع الدولي على عبثية الحرب العدوانية التي تشنها السعودية ضد اليمن ولم تحقق سوى الخيبة والخذلان والفشل المدمر، وإذا كان المقصود أن الهدف الرئيس للنظام السعودي من الحرب كما يزعم يتمثل في «استعادة» الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي فهذا الهدف لم يتحقق، بينما استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على وجه الخصوص، واستغل تنظيم «داعش» الفوضى المستمرة، وحجز مع «القاعدة» موطئ قدم، وتوسع الإرهاب في جنوب اليمن وبات «داعش» يستخدمه قاعدة تدريب وتجنيد لإرهابيين جدد، في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن حملتها الخاصة هناك بالمراوغة والمناورة والخداع.

ما من أحد إلا ويعرف أن السعودية ضخت مليارات الدولارات النفطية في هذه الحرب الضروس على الشعب اليمنى بداعي إعادة ما سمته «الشرعية» إلى سدة السلطة، ومن البدهي أن هناك من صور هذه الحرب على أنها ستكون مجرد «نزهة» فجنون القوة والغطرسة أدى إلى إضاعة البوصلة لدى هؤلاء الحكام المراهقين في السعودية، وتالياً فشلهم في تحقيق نتيجة أو انتصار في اليمن وهذا ما يؤكد أن السعودية المنتجة للتطرف والإرهاب على مستوى العالم لم تعد قادرة على إخفاء عجزها، وراحت تتصرف بعقول الصغار و تخفق في التعامل مع الجوار ودول المنطقة كلها وتبذر أموال خزائنها النفطية في تنفيذ المؤامرات الفاشلة والأحلام المريضة.

وعلى الرغم من انهيار الآمال والمطامع السعودية في اليمن فإن النظام السعودي الكيدي والحاقد والمتجبّر، لا يريد أن يقر بالهزيمة ولا يريد أن يسلم بحق الشعب اليمني بالحرية وتقرير المصير والخلاص من الوصاية السعودية المزمنة ولذلك نراه يمضي بعدوانه الوحشي تحت وهم التغلب بالحديد والنار على الشعب اليمني ومادامت هذه الأوهام تعشش في عقول حكام المملكة المتهورين والفاقدين للحكمة فإن الحل في اليمن سيكون بعيد المنال ولن يكون في متناول اليد على المدى المنظور.

ما كانت لتكون حرب السعودية الوحشية ضد اليمن «نزهة» كما تصورها الحكام السعوديون المراهقون، فحسب دراسة غربية خسر النظام السعودي أكثر من 4 آلاف جندي وضابط في المعارك بينهم ما يقارب 400 جندي قتلوا في الأشهر الأولى فقط من الحرب، واستنفدت القوات السعودية المشاركة في مرحلة «عاصفة الحزم» وحدها ترسانتها الملأى بالأسلحة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية ما اضطرها إلى إبرام صفقات تسليح عاجلة بمليارات الدولارات لدعم قواتها المسلحة حتى لا تسقط وتتهاوى أمام صمود الجيش اليمنى الذي يتعامل مع هذه «العاصفة» الدموية بأسلحة متواضعة، وكل ما حققه تحالف العدوان هو تدمير شبه كلي للبنية التحتية اليمنية وقتل الآلاف من الأطفال والنساء في مذابح مريعة تقشعر لها الأبدان، في حين يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية دك القواعد والحدود السعودية بنيران الصواريخ.

وفي جردة حساب سريعة لحصاد عامين من عدوان سعودي غاشم على أرض وشعب وفقراء اليمن يمكن القول: إن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر، ويبدو أنها لن تتطابق بل جاءت خلافاً لكل التوقعات السعودية والرهانات التي راهن عليها حكام ابتلوا بالصلف والاستعلاء على جيرانهم، فبعد أكثر من عامين على حرب وحشية استخدمت فيها قوى العدوان الأسلحة والإمكانات المادية الهائلة كلها يمكن القول بيقين إنه لا يمكن لمملكة الظلام العمياء أن تنجح في الحروب الإرهابية التكفيرية التي ترعاها منذ سنوات طويلة في المنطقة بل إن الانكسارات والهزائم والفشل تنتظرها على الأبواب.

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