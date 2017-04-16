ص 1:01 2017/04/16

طرطوس- نديم معلا

تعد زراعة البيوت المحمية من الزراعات الأساسية في محافظة طرطوس (يوجد فيها أكثر من 90% من البيوت البلاستيكية) وهي مصدر دخل مهم لعدد كبير من السكان، بدأت هذه الزراعة عام 1979 وتزايدت بسبب طبيعة الأرض وصغر الحيازات الزراعية وعدم الجدوى الاقتصادية للزراعات الصيفية الحقلية وتأثرها بالأحوال الجوية وتدني مردودها، وتركزت المنتجات المحمية بشكل أساس على زراعة البندورة والخيار والفاصولياء إضافة للكوسا والباذنجان والفليفلة حيث تؤمن حاجة السوق المحلية من هذه السلع في فصل الشتاء، كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد من خلال تصدير كميات كبيرة إلى البلدان المجاورة.

قطاع مهم

المهندس رفعت عطا الله رئيس دائرة الإنتاج الزراعي في مديرية زراعة طرطوس أكد أهمية هذا القطاع حيث يشغل أعداداً كبيرة من اليد العاملة من داخل المحافظة وخارجها، كما ينتج كميات ضخمة من الخضر المتنوعة التي تؤمن حاجة المواطنين في ظل خروج مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من الإنتاج بسبب الأحداث الحالية… وبالنسبة للزراعة المحمية في المحافظة فتشمل كل المزروعات التي تزرع تحت غطاء بلاستيكي ضمن شروط خاصة كنوعية البذار والأسمدة وعزلها عن الظروف الطبيعية الخارجية ويتركز أكثر من 90% منها في محافظة

طرطوس بسبب توافر المناخ المناسب والتربة الملائمة حيث يوجد هذا الموسم 134 ألف بيت بلاستيكي مزروع بمختلف أنواع الخضر منها90 ألفاً مزروعة بالبندورة والبقية موزعة على الخيار والفليفلة والباذنجان وغيرها، والحالة العامة جيدة باستثناء بعض الأضرار، وتنتشر زراعتها في منطقة سهل بانياس أولا ثم منطقة سهل طرطوس كما تنشط في بعض القرى الجبلية وتالياً تؤمن مصدر رزق للفلاحين في تلك المناطق كما تسد حاجة الأسواق المحلية من الخضراوات وكانت ضمن السلع التصديرية المهمة قبل الأزمة وإغلاق الحدود البرية.

تحديات وصعوبات

واجه هذا القطاع تحديات كبيرة تزايدت مع سنوات الأزمة أولها ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وصعوبة تصريف المنتجات إضافة لصعوبة توافر البذار والمبيدات الجيدة وارتفاع أسعارها يضاف إليها العوامل الجوية المفاجئة وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الحصول على المازوت وارتفاع أسعاره.

فيصل. ح صاحب مركز لبيع المستلزمات الزراعية أكد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة بالزراعات المحمية بنسبة تجاوزت عشرة أضعاف بسبب اعتمادنا على المواد المستوردة وعدم استقرار سعر الصرف ومنها البذار المستورد حيث تراوح السعر بين 60 إلى 70 ألفاً لظرف البذار المستورد حسب نوعه وكان قبل الأزمة بحدود/7/ آلاف ليرة كما وصل سعر المبيد الفطري النحاسي إلى 5000 ليرة لليتر الواحد وسابقا سعره بحدود 300 ليرة وارتفع سعر كيلو السماد السريع من 150 ليرة إلى حدود 1500 ليرة وتجاوز سعر ربطة النايلون حاجز 110 آلاف وسابقاً كانت بحدود 11 ألفاً.

بينما يؤكد هيثم حسان (مزارع) ضيق الخيارات أمامهم حيث لا يوجد بديل عن عملهم وهو مصدر رزقهم الوحيد وهناك معاناة كثيرة في العمل أولها عدم القدرة على تأمين تكاليف الزراعة حيث امتنعت معظم الصيدليات الزراعية عن التعامل بالدين كما شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج قفزات خيالية يضاف إليها ارتفاع تكاليف الشحن والقطاف وصعوبة تصريف المنتج وتحكم سماسرة السوق فمثلا صندوق الفلين وصل إلى 250 ليرة للعبوة وأجرة النقل وصلت إلى أرقام خيالية بسبب مخاطر الطرق بين المحافظات وخروج أسواق داخلية مهمة كحلب والمنطقة الشرقية، وخارجية كالعراق وأسواق الخليج هذا إضافة إلى خسائر سنوياً بسبب الظروف الجوية خاصة الرياح والصقيع وانخفاض الأسعار.

دعم غائب

بشار كاملة عضو اتحاد المصدرين قال: هناك صعوبات كثيرة تعترض عمليات التصدير أولها الظروف غير الآمنة على الطرقات وغلاء المازوت وارتفاع تكاليف الشحن إضافة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخروج أسواق مهمة من خريطة التصدير كالعراق والسعودية بينما الشحن البحري والجوي يواجه صعوبات كثيرة وتحديداً إلى روسيا وعليه يجب دعم هذا القطاع المهم من خلال إيجاد أسواق جديدة تسهل عملية التصدير وتدعمها بشكل جدي ومنظم وقمنا بتصدير بعض الكميات إلى روسيا ولكن لاتزال متواضعة قياساً بكمية الإنتاج.

بينما لم يلق قطاع الزراعات المحمية الدعم اللازم الذي يستحقه بالنظر إلى أهميته حيث تغيب آلية واضحة لتنظيم تصريف المنتجات وتعويض الفلاحين المتضررين بسبب الأحوال الجوية واقتصاره على نسبة محدودة وضئيلة من إجمالي المتضررين.

رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد قال: طالب اتحاد الفلاحين بتوسيع مظلة الدعم الزراعي لتشمل منتجات أخرى ومنها قطاع الزراعة المحمية انطلاقاً من أهمية هذا القطاع الذي تشتغل فيه أعداد كبيرة من الفلاحين وهو مصدر أساس للعيش ويؤمن جزءاً كبيراً من حاجتنا الغذائية كما طالبنا بتعديل شروط التعويض عن الأضرار التي تصيب هذا القطاع بسبب الظروف المناخية ونعمل على تنظيم لوائح الفلاحين المتضررين في كل المناطق، كما نسعى لإحداث شركة متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية بالتعاون مع الجانب الروسي وفق شروط وأسس محددة كما قمنا بتأمين مادة المازوت للمزارعين والتيار الكهربائي بالتعاون مع شركة الكهرباء لتجاوز أضرار الصقيع.

يسار محفوض مزارع في سهل يحمور طالب بإيجاد آلية جديدة للدعم وذلك من خلال تأمين البذار المكفول والمضمون للزراعة المحمية بدل المستورد الذي يتحكم فيه السماسرة والتجار إضافة لإعطاء دور لمؤسسة التسويق لتحمي الفلاح من استغلال سماسرة السوق من خلال استجرار كميات من الإنتاج بسعر مدعوم وتغيير آلية عمل صندوق التعويض عن الأضرار الذي يقتصر على الإنتاج المتضرر فقط ليشمل مستلزمات الإنتاج من حديد ونايلون كما نطالب الجهة المعنية بضرورة تفعيل شركات التأمين على الإنتاج الزراعي نظراً لقصور عمل صندوق تخفيف الأضرار.

وصندوق التعويض عن الأضرار الزراعية الذي أحدث عام 2011 وتحول إلى صندوق تخفيف الأضرار الناتجة عن الظروف الطبيعية والكوارث المناخية كموجات الحرارة والسيول والعواصف والرياح والجفاف يعمل وفق شروط محددة وفي كل عام تتعرض الزراعات المحمية لأضرار متنوعة بسبب الظروف الجوية ولم تكن نتيجة التعويض التي يقدمها الصندوق مقنعة ففي هذا العام بلغ عدد البيوت البلاستيكية المتضررة 19 ألف بيت بنسبة ضرر تراوحت بين 50 إلى 100% وعدد المزارعين المتضررين 4835 مزارعاً وفي العام الماضي قام المزارعون في منطقة بانياس بالاعتراض على التعويضات التي أقرتها إدارة الصندوق حيث تم التعويض على 70 مزارعاً في قطاع الزراعة المحمية من أصل 3700 مزارعاً تضررت مزروعاتهم بسبب الرياح والعواصف، تم حصر أضرارهم وإعداد البيانات الكاملة عنهم.

محاولات إنقاذية

من جهته منسق أنشطة منظمة الفاو في زراعة طرطوس المهندس حسن حمادة قال: تم تأمين 10400 منحة مساعدات زراعية مجانية للمزارعين الأشد تضرراً في قطاع الزراعة المحمية شملت 2000 شبكة ري بالتنقيط و4500 لفة نايلون للبيت الزراعي إضافة الى 3900 ظرف بذار متنوع وهذا يشكل جزءاً من الدعم لهذه الزراعة التي شهدت تحديات كبيرة بسبب ظروف الأزمة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والظروف المناخية السيئة.

ويرى قصي عبد اللطيف مدير المصرف الزراعي في طرطوس أن قرار إدارة المصرف منح قروض قصيرة الأمد للفلاحين خاصة بالزراعات المحمية سوف يساهم بدعم هذه الزراعة في ظل الظروف الصعبة وهناك إقبال جيد عليها حيث تم تخصيص 25 مليون ليرة كبداية على أن تتم زيادتها حسب الحاجة ويتضمن منح قرض مدة /10/ أشهر بمقدار 1000 ليرة لكل متر مربع واحد.