ص 1:01 2017/04/16

بادية الونوس

جزء بسيط عبارة عن فتات أو مواساة لمن تضرر موسمه يقدمه صندوق مكافحة الجفاف للمزارعين المتضررين إثر كارثة طبيعية كالصقيع أو الفيضان أو الغمر وما إلى ذلك، حيث وصلت قيمة التعويضات الموزعة على الفلاحين المتضررين بسبب هذه الكوارث والفيضانات لعام 2016 على محاصيل التبغ والإجاص في محافظة طرطوس إلى نحو 20 مليون ليرة موزعة على 2218 مزارعاً كما بلغت قيمة التعويضات الموزعة على محافظة اللاذقية 160 مليون ليرة موزعة على 6827 مزارعا متضرراً في محصول التفاح أو الخوخ أو الكرز والبرتقال في حين بلغت قيمة التعويضات في منطقة الغاب 16 مليون ليرة موزعة على 1015 مزارعا متضرراً في أحد محاصيل القمح أو الفول نتيجة الأمطار الغزيرة.

وحسب المهندس محمد البحري مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف في وزارة الزراعة إن التعديلات الناظمة للمرسوم 21 لعام 2011 حددت معايير الاستحقاق للتعويض وخطوات الحصول على التعويض ومنها أن يكون الضرر الحاصل للفلاح كارثياً بمعنى أن الكارثة عبارة عن حدث لا يمكن منعه أو تجنب حدوثه كالصقيع أو الغمر أو الفيضانات ويمكن أن يمتد أثره لأكثر من نسبة 5% من مساحة الوحدة الإدارية أو المحصول المتضرر، وأن يتجاوز الضرر عند المزارع 50 % من حجم الإنتاج المتوقع إضافة إلى الشرط الأهم أن يكون ري الفلاح (تنظيما زراعيا) وفي حال حدوث الضرر في فترة الزراعة أن يتقدم المزارع بطلب للصندوق في منطقته على أن تقوم لجنة مختصة بالكشف عن الضرر وتقدر حجم الإنتاج المفقود والتعويضات والمقترحات علماً أن اللجنة مكونة من خمسة أشخاص ممثلة عن الجهات المعنية . ولفت البحري إلى أن حجم التعويضات منذ بدء تشكيل الصندوق في عام 2001 حتى 2016 تزيد عن مليارين ونصف المليار ليرة سورية موزعة على مجموعة من المزارعين يصل عددها إلى 147 ألف مزارع على مجموع السنوات. وبموازاة ذلك تم رفع مقترح لرفع التعويضات من 15إلى 20% من تكلفة الإنتاج .

ولفت إلى تعاون الصندوق مع منظمات دولية مثل (الفاو) في مسوحات شهرية تتضمن استبياناً لمجموعة من المعلومات عن الهطلات المطرية ودرجات الحرارة والغطاء النباتي الرعوي وتوافر الأعلاف، إضافة إلى توزيع مياه الشرب ومياه السدود وكذلك مساهمتنا في السنوات الماضية بعدة مسوحات بالمشاركة مع منظمات دولية… أخرى وتم تقدير احتياجات الفلاحين من مستلزمات الإنتاج والمبيدات إلى ما هنالك من مستلزمات، وبناء على هذه المسوحات تم تقديم مساعدات للمزارعين . .