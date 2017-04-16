ص 1:01 2017/04/16

ميليا اسبر

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هيثم حيدر أن المساحات المزروعة من محصول القمح على مستوى القطر وصلت حتى تاريخه إلى 1.163 مليون هكتار منها 456.2 ألف هكتار مروي و7.7 آلاف هكتار بعل، وبنسبة تنفيذ 65% ، علماً أن إجمالي المساحات المخططة للموسم الزراعي لعامي 2016-2017 من القمح بلغت 1.786 مليون هكتار منها 887.6 ألف هكتار مروي و898.3 ألف هكتار بعل، لافتاً إلى أن المتوقع من الإنتاج 3.7 ملايين طن.

في حين بلغت المساحات المزروعة من محصول الشعير أكثر من مليون هكتار، منها أكثر من 64 ألف هكتار مروي ونحو أكثر من مليون هكتار بعل، وبنسبة تنفيذ بلغت 79% ، مؤكداً أن المساحات الإجمالية المخططة لهذا المحصول بلغت 1.4 مليون هكتار منها 65.5 ألف هكتار مروي و1.4 ملايين هكتار بعل وبإنتاج يقدر بحوالي 1.4 مليون طن.

وأوضح حيدر أن الموسم الشتوي الحالي تميز بهطلات مطرية جيدة ما يبشر بموسم وفير للمحاصيل الشتوية، وقد انعكس ذلك إيجاباً على نسب تنفيذها التي تعد جيدة في ظل الظروف الراهنة، مضيفاً أن وزارة الزراعة قامت بحصر الأراضي التي حررها الجيش العربي السوري في محافظات حلب-حماة-درعا-حمص-ريف دمشق، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول الفلاحين إليها من أجل زراعتها وتم النجاح في بعض المحافظات بنسب جيدة، كذلك تم هذا العام تم تشكيل لجان متابعة مكانية على مستوى القرية لضمان أعلى نسبة تنفيذ من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير.