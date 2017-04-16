ص 1:01 2017/04/16

د.يسرى المصري

باتت إمكانية الحصول على الغذاء الكافي للأفراد والأسر في سورية أمراً صعباً جداً، بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن الاستخدام، الذي يعني توافر شروط التغذية الجيدة، يشهد تراجعاً كبيراً، نتيجة العوامل الاقتصادية الصعبة.

ويؤكد الخبير الزراعي عبد الرحمن فرنفلة أن تأمين الغذاء من الشق الحيواني بات حرجاً نتيجة استنزاف الثروة الحيوانية في البلاد، لكونها الرافد الثاني للأمن الغذائي، والتي كان يقدر عددها في عام 2010 بـنحو 15,5 مليون رأس غنم، ومليوني رأس ماعز، لينخفض العدد العام 2016 بنسبة 40 في المئة على الأقل.

وفقاً لتصريحات قرنفلة فإن الشق الزراعي ليس بحال أفضل نتيجة خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الدورة الإنتاجية، وتراجع مستويات إنتاج القمح (العمود الفقري للأمن الغذائي).

وبحسب تقارير دولية فإن نحو 8,7 ملايين مواطن يعانون انعدام الأمن الغذائي، يمثلون نحو 37 في المئة من عدد السكان، و«هم بحاجة ملحة إلى الغذاء، وتعزيز سبل عيشهم عبر مساعدات في مجال الزراعة خصوصاً»، كما أن تقلص مساحات الأراضي المزروعة بالقمح، نتيجة الأعمال الإرهابية، قلّص غلال القمح، ما زاد من وتيرة استيراد الحكومة له؛ تلبية للطلب وهو ما كشفه أحمد القادري وزير الزراعة بأن الحكومة اضطرت إلى استيراد 367 ألف طن من القمح الطري، اللازم للخبز، في الربع الأول من العام الجاري، وفي شهر تموز من العام الماضي طرحت وزارة الاقتصاد مناقصة لشراء 200 ألف طن أيضاً.

ولفت قرنفلة إلى أن الأمن الغذائي في سورية يتمحور حول القطاع الزراعي، ويحتل القمح الرقم واحد في سلة الأمن الغذائي المحلي، وقد هدد «الرقم واحد» حيث تراجع إنتاج القمح، وتقدر مؤسسة الحبوب حاجة سورية سنوياً بنحو3,2 ملايين طن.

ورأى قرنفلة أن متطلبات الأمن الغذائي الأربعة: الوفرة، الوصول، الاستخدام، الديمومة، تعرضت لتفتت خلال السنوات الأربع الماضية، فالوفرة لم تعد موجودة بعد تقلص المساحات المزروعة بالقمح، أضف إلى ذلك تعطيل نسبة كبيرة من فاعلية الإنتاج الحيواني.

ودعا قرنفلة إلى إعادة النظر في إمكانية عودة المجلس الزراعي الأعلى لمعالجة وتتبع القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والري وحماية الثروة الحراجية واستثمار الغابات اقتصادياً وبيئياً وسياحياً، والعمل للحد من الأعمال الجائرة التي تطول الغابات، ولاسيما الأشجار المعمرة، ومشاركة وزارة الزراعة بتحديد وتوحيد أسعار المبيدات الزراعية في مراكز بيعها كما هو متبع في الأدوية البشرية.