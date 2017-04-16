ص 1:01 2017/04/16

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران لم تفكر يوماً في الاعتداء على أي بلد، مبيناً أنها لا تحتاج إذناً من أحد لتصنيع الصواريخ والطائرات.

وأضاف الرئيس روحاني خلال مراسم إزاحة الستار أمس عن إنجازات عسكرية جديدة لوزارة الدفاع الإيرانية: إن التوازن الإقليمي والحفاظ على قدرات الردع والدفاع بالنسبة لبلد كإيران ينادي باسم العدالة والحرية أمر في غاية الضرورة، معرباً عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات الجوية والدفاعية والبحرية والبرية والتجهيزات الرادارية والصناعات الدفاعية.

وقال روحاني: المبدأ يقول إن العالم لابد أن يكون خالياً من الحرب والصراعات والنزاعات لكن تاريخ البشرية يذكرنا دوماً بهذه الحقيقة المرة وهي أن الحروب والنزاعات العسكرية والمقاومة والصراع بين الحق والباطل كانت قائمة على مر العصور.

ولفت روحاني إلى أن منطقة الشرق الأوسط وبسبب طبيعة الظروف التي تواجهها لا يمكن أن تكون منطقة آمنة بنسبة 100 بالمئة، مشيراً إلى أن تدخل القوى الخارجية ووجود الغدة السرطانية المتمثلة بـ «إسرائيل» باتا السبب الرئيس في القلق وانعدام الأمن والصراعات التي تعاني منها هذه المنطقة.

كما أشار روحاني إلى مراحل التصنيع الدفاعي الذي بلغته بلاده اليوم، قائلاً: إن صناعة صواريخ أرض-أرض كان مطلباً شعبياً.

وفي وقت سابق أمس أزيح الستار عن عدد من الإنجازات العسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية محلية الصنع، بحضور الرئيس روحاني.

ومن بين الإنجازات التي تم الكشف عنها أول طائرة نفاثة تدريبية إيرانية الصنع باسم «كوثر» وطائرة «مهاجر6» المسيرة التكتيكية وصاروخ كروز «نصير» المضاد للسفن وصاروخ «فكور» جو-جو، كما تم اختبار حركة مقاتلة قاهر «اف 313»على الأرض والاستعداد للتحليق.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن الدقة في إصابة الأهداف وقدرة التدمير الكبيرة وقدرة التشويش العالية من قبل رادار متطور من أهم خصائص صاروخ «نصير» الجديد، لافتاً إلى أن صاروخ «فكور» أيضاً يتمتع بقدرة التعامل مع جميع أنواع التهديدات الجوية من خلال تركيبه على المقاتلات الحربية.

وأشار دهقان إلى أنه ورغم العقوبات تم تجهيز أول نموذج من طائرة نفاثة تدريبية وتم تصميمها وصناعتها عبر استخدام قدرات وآليات شركات البحث العلمي الإيراني وذلك لإجراء التجارب البرية.

إلي ذلك، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة وصل إلى 1361 شخصاً حتى ظهر أمس.

وأشار أصغر أحمدي في تصريح له إلى أن 302 شخص قاموا أمس بتقديم طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية، مبيناً أن 1361 شخصاً سجلوا أسماءهم في قائمة المرشحين للانتخابات منذ فتح باب الترشح، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقدم 1251 رجلاً بطلب للترشح والباقي نساء.

ومن بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ19 من أيار المقبل الرئيس الحالي حسن روحاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ومحمد هاشمي شقيق الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني وآخرون.

يذكر أن أمس السبت هو اليوم الخامس والأخير لتسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شهدت الأيام الأربعة الماضية ترشيح 1048 شخصاً بحسب المعلومات الواردة من المسؤولين في لجنة الانتخابات الرئاسية.