ص 5:05 2017/04/15

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم أفرام الثاني إلى وقف دعم الإرهابيين وتمويلهم.

ونقلت «سانا» عن البطريرك يازجي والبطريرك أفرام الثاني قولهما في رسالة الفصح المجيد: هناك حرب فرضت علينا كسوريين وهناك تبعات لهذه الحرب قاسينا ويلاتها كلبنانيين وهناك أثمان ندفعها كمشرقيين من كل الشرق الأوسط كارتدادات لكل الحروب والرهانات على أرضه، ونداؤنا اليوم وقفة تأمل من الجميع تجاه ما يجري وصرخة كفى في وجه من يغذي ديارنا بالإرهاب والتكفير والتطرف الأعمى وفي وجه من يمول إرهاباً تعامى كثيرون قبلاً عن وجوده وتسابقوا فيما بعد لمحاربته أو ادعاء محاربته.

وأكدا أن المسيحيين في الشرق باقون ولن يتركوا أرضهم وسيذودون عنها بدمائهم وأرواحهم، مشدّدين على أن ما يحتاجونه هو إرادة جادة وصادقة من جميع الأطراف بالرغبة في إحلال السلام في أرضنا.

ودعوا إلى العمل على إطلاق سراح المطرانين المخطوفين بولص يازجي ويوحنا إبراهيم.