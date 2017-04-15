ص 5:05 2017/04/15

أكد سونار بولات نائب رئيس حزب الوطن في تركيا أن ما حدث في خان شيخون بإدلب مفبرك ويهدف إلى عرقلة محادثات إيجاد حل للأزمة في سورية.

وقال بولات خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب في اسطنبول أمس: نحن على ثقة تامة بأن أي تحقيق نزيه سيثبت عدم استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي في خان شيخون وأن العملية مفبركة وتهدف لعرقلة مساري أستانا وجنيف، مشيراً إلى أنه لمس خلال زيارته مؤخراً إلى سورية استعدادها لاستقبال أي لجنة مستقلة للتحقيق في «استخدام» الأسلحة الكيميائية المزعوم.