ص 5:05 2017/04/15

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن أمن إيران من أهم أهداف الحكومة في البلاد، لافتاً إلى أن بلاده تشهد اليوم أمناً غير مسبوق رغم التوتر الحاصل في المنطقة وعدم استقرارها.

وفي مؤتمر صحفي بعد ترشيح نفسه أمس للانتخابات الرئاسية أضاف روحاني: إن جعل إيران متطورة ومتقدمة كان وما زال من أهم أهداف الحكومة الإيرانية.

وأشار روحاني إلى أن حماية الاتفاق النووي هي من أهم المسائل الاقتصادية والسياسية.