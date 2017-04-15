ص 5:05 2017/04/15

لأول مرة في تاريخه يتسلم العراق منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، هذا ما أعلنته وزارة الخارجية العراقية، مشيرة إلى أن الموقع يمثل دليلاً على استعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، في بيان نقلته «السومرية نيوز»: إن منظمة الأمم المتحدة أعلنت وعلى لسان ناطقها الرسمي أن الأمين العام أنطونيو غوتيرش قد عيّن المندوب الدائم لجمهورية العراق السفير محمد علي الحكيم نائباً له ومديراً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا» ومقرها في بيروت، مبينا أنها أعلى وظيفة أممية تحصل عليها شخصية عراقية منذ تأسيس الأمم المتحدة.

وأشار جمال إلى أن اختيار الأمين العام للأمم المتحدة للسفير الحكيم مديراً تنفيذياً لمؤسسة أممية عريقة مثل «الأسكوا» يمثل دليلاً آخر على استعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية والإقليمية ونتاجاً مهماً للعمل الدؤوب الذي بذلته وزارة الخارجية العراقية من خلال سعيها لتسلم شخصياتها الدبلوماسية الكفوءة مناصب دولية مهمة.