ص 1:01 2017/04/15

وليد معماري

تذكرت الشاعر العراقي صفي الدين الحلّي (1276- 1349 م).. وقصيدة طويلة له، يقول مطلعها:

لمّا رأيتُ بني الزمان وما بهمِ خِـــلٌّ وفيٌّ للشــــدائد أصـطفي

أيقنـــتُ أنّ المستحيـــــلَ ثلاثـةٌ: الغولُ والعنقاءُ والخِلُّ الوفي

والشاعر الحلّي عاصر غزوة المغول لبغداد.. ولو كان بيننا لاستدعيته، وبرهنت له أن الغول ليس من المستحيلات، بل أصبح بين ظهرانينا، وبات الغلاء الغولي يأكل دخلنا يوماً بعد يوم.. ولا حاجة للبحث عن الأسباب، حيث (هولاكو) العصر يرتدي بنطال (كاو بوي)،.. ويطلق علينا وابلاً من الحماقات والجنون والصواريخ..

ولعلك يا صديقي ستسألني عن العلاقة بين عيشنا وبين غول الدولار.. ومعك حق، لأنك لم تسمع بنظرية الأواني المستطرقة… وبناء عليه، سأشرح لك كيف صار الدولار يتحكم بنا.. فقبل دخول مغول العصر إلى ديارنا كان وسطي دخل الفرد، على سبيل المثال، عشرين ألف ليرة تساوي أربعمئة دولار.. واليوم صارت العشرين ألف ليرة تساوي أربعين دولاراً.. وعلى المستوى المعيشي تساوي ألفي ليرة.. وهنا تبرز (العنقاء) التي جعلتها أنت من المستحيلات، فلدينا (عنقاء) تطل شرفاتها العامرة على ساحة (السبع بحرات) في العاصمة, وكلما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، كان يجتمع محفلها العامر ليضخ في السوق حقنات من الأنسولين في عروق شركات الصرافة الخاصة التي تعاني حمّى الجشع, وهذه الشركات تقوم باحتكار ما يضخ لها كي تبيعه بسعر أعلى, والنتيجة هي أن غول أسعار حاجاتنا المعيشية يزداد تغوّلاً ..

وهكذا، يا سيدي، برهنتُ لك أن الغول والعنقاء ليسا من المستحيلات, بل صارا (حولنا وحوالينا).. وبقي أن أبرهن لك أن (الخلّ الوفيّ) ليس من المستحيلات أيضاً.. فأنت عاصرت، وعاينت جحافل المغول التي اجتاحت العراق تحت رايات هولاكو السوداء.. ولا بد من أن ثمة حكومة ما كانت موجودة، وكان عليها أن تتحول من حكومة مدنية إلى حكومة حرب، ولم تفعل.. ولو فعلت لكانت هي (الخلّ الوفي), بما يعني أن إمكانية وجودها مفترض بالقوّة، ولم تكن موجودة بالفعل (حسب نظرية الفيلسوف أرسطو)!…

فهّلا عدت يا صفيّ الدين وصححت مستحيلاتك؟… و.. (أيادينا بزنّارك) يا حبيبي!!..