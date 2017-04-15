ص 1:01 2017/04/15

علي الراعي

لابدّ؛ وأنتَ تتأمل لوحات الفنان التشكيلي باسم دحدوح – التي يُقيم لها معرضاً هذه الأيام في الآرت هاوس بدمشق- من أن تستدعي الذاكرة كل رموز ودلالات «الثور» في المثيولوجيا السورية، ولاسيما في سورية القديمة، حيث كان «الثور السماوي» أحد شخصيات ملحمتها الأولى، وربما هي الملحمة الأولى وأقدم نص في الكون، وأقصد بذلك ملحمة الخلق، التي تُعرف أيضاً بملحمة جلجامش وصراعه مع ثور السماء بالتعاون مع صديقه إنكيدو، الذي كان قد تخلص منذ بعض الوقت من «حيونته».

غير أن ملامح ثيران بابل ونينوى، تلك «الثيران المجنحة» هي الصورة التي ستستدعي المقارنة أكثر مع تيمة الثور التي اشتغل من خلالها باسم دحدوح ثيرانه الخمسة والعشرين، أو لوحاته الخمس والعشرين.

هنا؛ لن تكون المقارنة بالتشكيل، أي بالتكاوين والخطوط والكتلة وغير ذلك من مقارنات فنية وحسب، ولاسيما أن الثيران المُجنحة كانت نحتاً على صخورٍ ضخمة، وهنا كانت عبارة عن كولاجات ضمن أبعاد اللوحة المُتعارف عليها، بل إن أمر المقارنة سيمتدُّ ويتوسع لمقارنة زمنين من عمر هذه الجغرافيا، يفصل بينهما ما يُقارب سبع آلافٍ من السنين. وما يُمكن أن يُشير إلى الفروقات بين الزمنين تلك الرموز التي وضعها الفنان الآشوري القديم على ثيرانه، وبين الملامح والرموز التي وسم بها الفنان السوري المُعاصر ثيرانه، إنها إذاً إسقاطات إبداعية، أو قل إيجاد المُعادل الإبداعي لواقع وزمان كل فنان. ففيما بدا ثور ذلك البابلي برأس إنسان أقرب إلى الآلهة، بما يعني ذلك من معرفة وفكر وحكمة، وجسد ثور بما يُشير إليه من قوة وخصب، وبجناحي طائر على الأغلب نسر، وهذا رمز للسرعة والتحليق وغير ذلك- ذلك ما جسده الفنان القديم نحتاً يزنُ ما يُقاربُ أربعة أطنان، وكانت العبقرية الإبداعية تهدف من تكوين هذا الكائن الأسطوري، الذي تتعدد تنويعاته الأسد المجنح، وأبو الهول في مصر الفرعونية الأسد برأس إنسان، والقنطور – الحصان برأس إنسان- في الثقافة الإغريقية، كانت الغاية إذاً من هذه الثيران المجنحة؛ حماية مداخل المدن والعواصم كبابل ونينوى، وبوابات القصور والمعابد، أي كان ثمة «الإنسان الثور» أو الإنسان الخارق.

وفي «مناكفته» لذلك الإرث الفني القديم، كأن باسم دحدوح يصل لصورة مُغايرة في هذا «الإنسان الثور» فمنذ البداية يقلب دحدوح الصورة عندما يصير الرأس هو رأس ثور، بمعنى انتقال الغرائز لما كان بيت العقل والتفكير، ومن ثمّ انقلاب المفاهيم، من هنا؛ كان كل هذا الضمور في الجسد الذي هو جسد إنسان، وليس ثمة أجنحة، بل ثمة كائن يزدادُ تقزماً، وانكفاء وحيرة، متقوقع دائماً وتائه، سواء بصورته أو بحالته الفردية الانعزالية، بعكس الكائن الأسطوري القديم الذي يستعرض بكامل القوة المُفرطة؛ هنا يبدو كائن دحدوح بكامل قهره وخيبته، كائنات حتى في تجمعها مثنى وثلاث ورباع تزدادُ انكماشاً وخضوعاً، إنها إذاً حالة «الثور الإنسان» في مختلف تنويعات انهزامه.

ثمة أجساد مهلهلة، بالكاد تستر عريها تُحاول أن تستقوي بضعفها، حتى إنها لا تعرف كيف تضع رأسها، مرة منحنية، أو حتى مقلوبة حائرة، هذه الكائنات التي يقتصد دحدوح في تلوينها، حيث اقتصرت ألوانها على تدرجات الترابي مع بعض الكولاجات لتزيد رمزية تمزق هذا الكائن المخذول المُفعم بنظرات الخوف واللامبالاة، من هنا هذه النظرات الحائرة وغير المركزة طوراً تنظر مباشرة بوجه المتلقي كسيرة الروح، وحيناً تغمض ولا تريد أن ترى شيئاً، ومرةً تنظر نظرة جانبية تُداري هزيمةً أو حزناً. هي ملامح إنسانية نلتقي بها صبح مساء أينما اتجهنا.. تلك الثيران خارت قواها فلم تعد قادرة على أن تحمي نفسها، فكيف بها تحمي بوابات مداخل مدن ومعابد. أو هي كما يقول عنها دحدوح نفسه؛ هي دعوة للبحث في: «أغوار الماوراء في هذه الأعمال… وتصبح كما كانت لي مرآة للذات». ولا أظن أن الأمر يحتاج للتنقيب بالماوراء، بل هي القراءة والتأمل في نظرات هذه الوجوه التي هي بمنزلة مرآة لأي متأمل فيها. هي نحن مطلق إنسان-كائن، لذلك قلما تُفرق بين أنثى وذكر في هذه الكائنات التي تفقد إنسانيتها حزناً بعد آخر، إنها «محاولة لسكب طزاجة الألم على سطح لوحة» يقول دحدوح، وذلك ما كان يشتغل عليه على مدى كل هذه الترابيات التي تشف حيناً وتتكثف حيناً أخرى.

حكاية الثيران المهزومة والمنكسرة؛ تتوسع دوائر التأويل في مقاربتها للواقع التي شكلت مجازاً ومُعادلاً إبداعياً عنه، تماماً كما شكلت الثيران المجنحة مُعادلاً لواقع كان ذات حين بمنتهى القوة والمنعة والخصب، قبل أن تتحطم الصورة، وكانت الجغرافيا في بداية تشكلها – سورية الطبيعية- قبل تدنيسها واغتصابها، ثيران كانت أقرب إلى آلهة، أو الإنسان السوبر، ومن ثم لنصل إلى جغرافيا أخرجت عن طبيعتها وطبعيّتها، ومن ثمّ كان تمزقها وضعفها، وتالياً الإنسان المشوه والضعيف.

لوحات دحدوح أقرب إلى مشاهد متصلة مفعمة بالانفعالات، لا تنتهي بإطارات اللوحة، بل إن الإطار ذاته، يُشكّل حلقة وصل تارةً، وتارة أخرى يُشكل نهاية كابوسية، تلك الإطارات – الأبعاد التي تأتي كمدفن أو تابوت، حفرة، وحتى سجن، هي أبعاد – إطارات تزيد في القسوة والاختناق للكائن المؤطر داخلها. من هنا تقترب أعمال دحدوح من الملحمية أو السرد البانورامي للحالة الكابوسية ذاتها التي تُجسدها هذه البورتريهات التي يشوهها الحزن والخذلان، والتي تصل ذروة تراجيديتها بمربعات رؤوس الثيران المقطوعة في دلالة مُباشرة لما يجري.

تكوينات تأتي الخطوط القوية، ولاسيما عندما يوشي أطرافها بالأحمر والأزرق – وهذا نادر جداً- ليقدم جرعات أكثر من الانفعالات بصياغات تزيد من إبراز الحالة بتصاعدها وتوترها من دون أن تؤثر هذه الجماليات التشكيلية في «تراجيديا» الحالة.