ص 1:01 2017/04/15

حسين الإبراهيم

• هل يشكل الإبداع أولوية في حياتنا؟

• ماعلاقة الإبداع بالمعرفة؟

• كيف نبني مجتمع الإبداع؟

• من المسؤول عن إجهاض النماذج الإبداعية؟

أذكر أن أستاذ اللغة العربية في الصف السابع وهبني علامتين لأنني أتقنت جمع عشر كلمات اختارها هو في جملة واحدة، لكنه، بهذا التكريم، لم يستطع أن يجعلني روائياً ولم يكن قادراً على تقديم أي دعم لتطوير مهاراتي في الكتابة، بل ترك ذلك للقدر.

أستاذ الرسم في الصف التاسع هو الآخر أكرمني بمنحي علامات إضافية لأني أتقنت الرسم التكعيبي لكنه لم يملك القدرة على دفعي نحو أن أكون فناناً تشكيلياً، لأن أحداً لم يستكمل دعمه فيما بعد.

اكتشاف الإبداع

يمكننا مبكراً اكتشاف إبداعات الطفل، لكن الاكتشاف وحده لايؤدي الغرض المطلوب، فما بعد الاكتشاف هو الأهم، لأن كثيراً من الاكتشافات تموت في مكانها وزمانها، إذا لم نجد البيئة الكفيلة بإنضاجها وتأمين متطلبات تطويرها باستمرار.

في لقائي مؤخراً مع مجموعة من الطليعيين ومعلميهم وموجهيهم في المركز الثقافي ـ أبو رمانة، في إطار ملتقى للطلائع، كان لافتاً وجود إبداعات طفلية مميزة في مجالات الرسم واللغة والمعلوماتية والرياضيات… الخ، ولكن ماهو لافت أيضاً أن هذه الإبداعات لاتأخذ حقها من الاهتمام إلا خلال فترة النشاط الطليعي.

استيعاب المعرفة

في عصر المعرفة يمثل الإبداع الأنموذج الأمثل للإنتاج والابتكار والاختراع، خاصة أن مواقع الإنترنت توفر متطلبات التعلم الذاتي، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح الفرص المناسبة لتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب الآخرين.

تطوير الإبداعات ذاتياً يحتاج دعماً إضافياً من البيئة الاجتماعية بشكل عام والبيئة التربوية بما فيها الأسرة بشكل خاص، لأن الاعتماد على الذات قد يُواجه بضغوط كثيرة توقفه قبل الوصول إلى حالة النضج، وهذا يعني أن استيعاب المعرفة اجتماعياً هو المنطلق للوصول إلى المستوى الأعلى للحالة الإبداعية.

منظومة الإبداع

تقدمت في ملتقى الطلائع (آذار 2017) بورقة عمل عنوانها «منظومة الإبداع والابتكار في نموذج المبادرة» تساءلت فيها عن علاقة الإبداع بالقدرة العقلية والذهنية والموهبة، وإمكانية قياس الإبداع وتحديده وتعليمه والتدرب عليه، والمعايير التي تحدد علاقة عملٍ ما بمجالات الإبداع، وطرق الوصول إلى أفكار إبداعية. وأشرت أيضاً إلى طرق الاستفادة من العوامل الشخصية والوراثية والبيئية والاجتماعية لتطوير الإبداع، وإمكانات تعميم قواعد معينة يمكن أن تطبق في مجالات الحياة وتعدّ إبداعاً. وتطرقت إلى نظرية تورانسTorance التي رأى فيها أن الإبداع هو عملية وعي بمواطن الضعف وعدم الانسجام والنقص بالمعلومات والتنبؤ بالمشكلات والبحث عن حلول، وإضافة فرضيات واختبارها، وصياغتها وتعديلها باستخدام المعطيات الجديدة للوصول إلى نتائج جيدة للتقدم.

مجتمع المعرفة

ماهو مهم في هذا المجال هو الوصول إلى مجتمع مبدع، من خلال تعميم حالة الإبداع، استناداً إلى توافر متطلباته من خلال مجتمع المعرفة.

المبدع يمتلك القدرة على تجاوز حدود المعرفة الحالية وإنتاج معرفة جديدة بخطوة واحدة، وكأنها حالة خاصة ظهرت فجأة، لم يستند فيها إلى ماهو موجود في بيئته وتجاربه ومعرفته السابقة.

هنا تبدو العلاقة بين الإبداع والمعرفة علاقة جدلية، فلا إبداع بلا معرفة ولا معرفة بلا إبداع، وهذا يعني أن تنشئة الجيل الجديد على أسس معرفية هي الطريق إلى الإبداع، وهو مالا يمكن

أن يحصل عبر الاجتهادات الفردية، التي قد تتوقف لسبب ما، وإنما عبر منهجية متكاملة، وفي إطار منظومة الإبداع والابتكار التي تشترك في تشكيلها كل مكونات المجتمع.

إجابات

• عندما نتجه نحو مجتمع متطور فلا بد أن يشكل الإبداع أولوية في حياتنا.

• الإبداع هو المنطلق في صناعة المعرفة، والمعرفة هي ذخيرة الإبداع.

• نبني مجتمع الإبداع عندما نحقق التكامل في دعم الابداع والابتكار من دون انقطاع.

• المسؤول عن إجهاض النماذج الإبداعية هو الذي يتعامل معها على أنها مجرد حالة طارئة.