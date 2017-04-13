ص 5:05 2017/04/13

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري ملاحقة إرهابيي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في درعا ودير الزور وأرياف دمشق وحمص وحماة، إذ تمكنت وحدة من الجيش من القضاء على 7 إرهابيين من تنظيم «داعش» في كسارة عز الدين في منطقة الضمير بريف دمشق، كما دمّرت وحدة أخرى مقرات وآليات لإرهابيي «داعش» و«النصرة» وقضت على أعداد كبيرة منهم في ريف حمص الشرقي، بينما تمكنت وحدة أخرى من الجيش من القضاء على 8 من إرهابيي تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور.

وفي التفاصيل، نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عملية نوعية على تجمع وتحرك لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في أقصى ريف دمشق الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مركزة على تجمع لتنظيم «داعش» في كسارة عز الدين في منطقة الضمير بالريف الشرقي ما أسفر عن القضاء على 7 إرهابيين وتدمير دشمة رشاش كانت تتحصن فيها مجموعات إرهابية من التنظيم التكفيري.

وفي درعا أوقعت وحدات من الجيش خسائر كبيرة بصفوف إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش وجّهت ضربات مكثفة صباح أمس على تجمعات ومقرات «جبهة النصرة» في حي السد وساحة الطلايبة وجنوب ساحة بصرى ومخيم النازحين بدرعا البلد.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحتهم وآلياتهم.

أما في ريف حمص فقد وجّهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ضربات مكثفة على تجمعات وخطوط إمداد لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية بريفي المحافظة الشرقي والشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش دمرت في عمليات نوعية أوكاراً وآليات بعضها مزود برشاش ثقيل لتنظيم «داعش» وقضت على العديد من إرهابييه في قرية المشيرفة الجنوبية ومنطقة الباردة وجنوب مدينة تدمر وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.

وفي الريف الشمالي أشار المصدر العسكري إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين بين إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» وتدمير أسلحة وآليات لهم خلال رمايات مركزة نفذتها وحدات من الجيش على تجمعاتهم وتحركاتهم في قرية برج قاعي ومحيط مدينة الرستن وجنوب غرب بلدة تلبيسة.

وفي دير الزور وجّهت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري بأن الرمايات تركزت على أوكار ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم «داعش» في حيي العرفي والحويقة ومحيط مطار دير الزور وحويجة صكر وفي قرية البغيلية بالريف الغربي ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عربة نقل.

في غضون ذلك لحقت أضرار مادية بالممتلكات باستهداف المجموعات الإرهابية بعدد من قذائف الهاون قرية المجيمر في ريف السويداء الجنوبي الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في السويداء أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي قصفت الليلة قبل الماضية بـ4 قذائف هاون قرية المجيمر بالريف الجنوبي الغربي سقطت جميعها في محيط القرية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات من دون وقوع إصابات بين المواطنين.