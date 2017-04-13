ص 5:05 2017/04/13

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بالعدوان على قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص من دون تقديم أي دليل على «استخدام» الحكومة السورية السلاح الكيميائي.

ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين قوله في مقابلة مع قناة «مير 24» التلفزيونية أمس: رد فعل دول «ناتو» على التصرف الأمريكي انحصر فقط بهز الرأس كالدمى من دون محاولة تحليل الأحداث، متسائلاً: أين هو الدليل على «استخدام» القوات السورية السلاح الكيميائي.. ليس هناك من دليل.

وتابع بوتين: ولكن هل كان هناك انتهاك للقانون الدولي؟ بالطبع كان هناك وهي حقيقة موثقة وواضحة، فواشنطن ومن دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي نفذت ضربة عسكرية ضد بلد ذي سيادة وعلى الرغم من أن هذا التصرف ينتهك القانون الدولي إلا أن الجميع قبلوا به وبدؤوا بهز الرؤوس استحساناً والتعبير عن دعمهم له.

وأكد الرئيس الروسي أن الجواب النهائي حول الهجوم الكيميائي في خان شيخون بإدلب يكون فقط بعد تحقيق دقيق وقال: إن الوقوف على حقيقة ما جرى في إدلب يتطلب إعطاء جواب نهائي فمن الضروري القيام بتحقيق دقيق لهذا الحادث ولا يوجد سبيل آخر.

واعتبر بوتين أن هناك روايتين محتملتين للهجوم الكيميائي في إدلب وهما قيام سلاح الجو السوري بقصف مخزن المواد السامة أو أن ذلك مجرد تمثيلية.

ولفت بوتين إلى أن أجهزة التحليل العصرية والخبراء بإمكانهم الكشف عن آثار السلاح الكيميائي التي تبقى على المعدات وفي الأماكن التي كانت موجودة فيها، مشيراً إلى أنه من السهل جداً الوصول إلى المطار الذي استهدفته الصواريخ الأميركية وزعمت واشنطن أن «طائرات نفذت الهجوم الكيميائي انطلقت منه.

وأضاف بوتين: الجميع يعرف أنه وبمبادرة روسية وأميركية تم القيام بعمل كبير لإتلاف السلاح الكيميائي في سورية وقد نفذت السلطات السورية كل التزاماتها بشهادة منظمات مختصة تابعة للأمم المتحدة.

ولفت بوتين إلى أن هناك 20 ألف أجنبي يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية من بينهم 10 آلاف إرهابي من بلدان رابطة الدول المستقلة.

كذلك جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف التأكيد على أن روسيا تواصل دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب مع التركيز على مسألة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة «تاس» عن بيسكوف قوله للصحفيين: إن روسيا تعتبر مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي والبحث عن حل سياسي ودبلوماسي للأزمة في سورية هدفين رئيسيين، مشيراً إلى أن الجيش العربي السوري يكافح تنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية وروسيا تدعمه في حربه ضد الإرهاب.

وأوضح بيسكوف أن كل الدعوات التي توجه إلى روسيا الاتحادية من أجل «التخلي» عن دعم الرئيس السوري سخيفة وتأتي من قصر نظر من يدعونا إليها لأنهم لا يأخذون بعين الاعتبار محاربة الإرهاب ولا الاستقرار السياسي في سورية، واصفاً تلك الدعوات بالسخيفة وتعادل الدعوات إلى السماح للإرهابيين بالتقدم ضد السلطات الشرعية في سورية.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بشار الأسد هو الرئيس الشرعي لسورية من وجهة نظر القانون الدولي وهو أيضاً القائد الأعلى للجيش، الذي يقاتل ضد الإرهابيين الدوليين وروسيا تدعم دمشق في حربها ضد الإرهاب.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجانبين الروسي والأمريكي أكدا خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في قضية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في خان شيخون بريف إدلب وعلى محاربة الإرهاب.

واعتبر لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تيلرسون عقب لقاء الرئيس بوتين في الكرملين أن موسكو ترى استعداداً لدى واشنطن لدعم هذه المبادرة، لافتاً إلى أن النهج الذي أعلنته كل من روسيا والولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤون سورية الداخلية لا يزال في حيز التنفيذ، مؤكداً أن لكلا البلدين المصلحة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر محاولات تمرير مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا غير بنّاءة لأنه يركز على اتهام سورية وليس على ضرورة إجراء التحقيق، موضحاً أن الجانبين الروسي والأمريكي أكداً عزمهما محاربة الإرهاب الدولي بلا تنازلات، وقال: أكدنا على توجهنا المشترك لمحاربة الإرهاب الدولي بشكل صارم، لافتاً إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر حالياً بمرحلة صعبة ولا سيما في ظل محاولات بعض الأطراف إعاقة التعاون بين البلدين.

وبيّن لافروف: إن الرئيس بوتين أكد خلال المحادثات مع تيلرسون التي وصفها الوزير الروسي بالشاملة والصريحة عزم موسكو تجاوز هذه الخلافات، وقال: إن المحادثات بين بوتين وتيلرسون تطرّقت إلى موضوع عمليات القوات الجوية التابعة لروسيا والولايات المتحدة في سورية حيث أكد الرئيس الروسي خلال اللقاء استعداد موسكو لإعادة تطبيق مذكرة التفاهم الثنائية بشأن ضمان سلامة الطيران في الأجواء السورية.

من جانبه أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة وقف تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وإعادة الثقة بينهما، داعياً إلى الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية والعسكرية بين القادة الروس والأميركيين.

كما تحدث تيلرسون عن الحل السياسي للأزمة في سورية عبر الحوار بين السوريين، مكرّراً مواقف بلاده التدخلية بالشؤون السورية وتقرير نتائج الحوار قبل إجرائه.

وكان لافروف قد أكد في مستهل لقائه تيلرسون أن موسكو ترى أنه من المهم مبدئياً عدم السماح بشن ضربات أميركية جديدة ضد سورية في المستقبل، مشيراً إلى أنه يجب تشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب الواسع.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: أكدنا مراراً استعدادنا للحوار البنّاء والمتساوي والتعاون بمراعاة المصالح المتبادلة وهذا نهجنا المستمر ويتشكل على أساس القانون الدولي وليس بتأثير الاختيار الكاذب «إما معنا وإما ضدنا»، وأضاف لافروف: لقد ظهرت لدينا تساؤلات كثيرة بسبب أفكار متناقضة في بعض الأحيان سمعناها من واشنطن.. وبطبيعة الحال وما عدا التصريحات فقد شاهدنا الأعمال التي تبعث قلقاً كبيراً ولاسيما الضربة الصاروخية على سورية وقد ناقشنا معكم هذا الحدث هاتفياً والرئيس الروسي قدم رأيه وتقييماته لهذه الحادثة ونعتقد أنه من المهم منع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

في هذه الأثناء أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العدوان الأميركي على قاعدة الشعيرات الجوية كان يهدف إلى إضعاف الجيش العربي السوري الذي يحقق انتصارات متتالية على التنظيمات الإرهابية التكفيرية في عموم الأراضي السورية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريحات نشرها أمس موقع «روسيا اليوم» ونقلتها «سانا» إلى أن العدوان الأميركي فشل في تحقيق ذلك، مبيناً أن الجيش السوري لم يضعف وإنما يواصل بعزم اجتثاثه للإرهابيين من سورية.

واعتبر المسؤول العسكري الروسي أن الأرقام التي يشيعها «البنتاغون» بهدف إظهار كفاءة عالية لعدوانه الصاروخي على قاعدة الشعيرات تنطلي على الجمهور الأميركي وليس على العسكريين المحترفين، مبيناً أنه لو تم إلقاء 59 صاروخ توماهوك على قاعدة الشعيرات من المناطيد دفعة واحدة بدلاً من إطلاقها على بعد مئات الكيلومترات لكانت فاعليتها على المستوى نفسه من ناحية التكلفة التي تبلغ أكثر من 100 مليون دولار ومن ناحية دقة الإصابات أيضاً.

وأوضح كوناشينكوف أن جميع الأهداف التي استهدفتها الصواريخ الأميركية كبيرة بحجم ونطاق مبان ومنشآت تخزين وموجودة على رقعة ضيقة وتحت أنظار الأقمار الصناعية التي درستها طولاً وعرضاً لأنها منشآت مطار عسكري كلاسيكي.