ص 5:05 2017/04/13

استخدمت روسيا حق النقض الـ«فيتو» ضد مشروع القرار البريطاني- الفرنسي- الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.

وعارضت بوليفيا أيضاً مشروع القرار وامتنع 3 أعضاء آخرين في مجلس الأمن من بينهم الصين عن التصويت فيما أعلنت 10 دول تأييدها له.

وقال فلاديمير سافرونكوف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقترح على نظيره الأميركي ريكس تيلرسون إرسال بيان مشترك إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يطلب تشكيل بعثة مشتركة على الفور من أجل زيارة خان شيخون وقاعدة الشعيرات التي تعرضت لعدوان أميركي.

وأضاف سافرونكوف: وزير الخارجية الأميركي يدرس هذا الموضوع ونحن نتوقع من واشنطن رد فعل بناء على هذا الطرح وذلك استناداً للوضع الجاري، مشيراً إلى أنه يوم غد «اليوم» سيكون هناك اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي للبحث في كل هذه القضايا.

وقال سافرونكوف: في ضوء ذلك نعتبر عرض المشروع للتصويت اليوم «أمس» لا فائدة منه.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري قد أكد أن الإدارة الأميركية تدفع بالحرب الإرهابية المفروضة على سورية نحو مستويات خطرة من خلال الانتقال من العدوان بالوكالة إلى العدوان بالأصالة، مشيراً إلى أنها عندما شعرت بتقهقر المجموعات الإرهابية ارتكبت عدوانها المبيت والسافر على قاعدة الشعيرات الجوية.

وقال الجعفري في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس بشأن مشروع قرار أميركي- بريطاني- فرنسي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون بمحافظة إدلب: يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدفعها للبحث عن دور جديد يتمثل في هذا الخطاب المتطرف غير العقلاني في هذا المجلس بما يذكرنا بالدور الإجرامي لرئيس الحكومة البريطانية الأسبق طوني بلير في غزو العراق قبل 14 عاماً بعد فبركة خرافة أسلحة الدمار الشامل العراقية ودفع الفيل الأميركي إلى تكسير الخزف الحضاري العراقي الغني بهمجية ما زال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى هذا اليوم.

وأضاف الجعفري: كنا نعتقد منذ أسبوع فقط أننا قادمون إلى هذه الجلسة لمشاركتكم بما تم إنجازه مؤخراً في أستانا وجنيف وإعطاء الدفع والدعم اللازمين للمبعوث الخاص دي ميستورا وللأطراف الجادة في السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية ولتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

وأوضح الجعفري أنه في خضم هذا التفاؤل أبت الإدارة الأميركية إلا أن تسعى لتكرار المسرحية الدامية في العراق والتي تحمل عنوان «كذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية» وأن الإدارة الأميركية «اليوم» تدفع بالحرب الإرهابية المفروضة على سورية نحو مستويات خطرة غير مسبوقة وذلك من خلال الانتقال من العدوان بالوكالة عبر الجماعات الإرهابية المسلحة التي تشغلها منذ سنوات إلى العدوان بالأصالة عبر العمل العسكري المباشر ضد سورية.

وتابع الجعفري: لقد دأبت الولايات المتحدة التي تدير الإرهاب في سورية مع حلفائها وعملائها في المنطقة على تقديم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية لكي ترتكب أفظع الجرائم بحق المدنيين والبنى التحتية في سورية والتي تندرج في إطارها ممارسات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي أثبتت الأحداث أنه لم يفعل شيئاً سوى تدمير البنى التحتية وقصف المدنيين بل تقديم الغطاء الجوي لتنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» الإرهابيين والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما كما حصل عندما تم قصف موقع الجيش السوري في جبل الثردة بدير الزور بتاريخ 17/9/2016.

وبيّن الجعفري أن تقديم الدعم العسكري المباشر والغطاء الجوي للمجموعات الإرهابية المسلحة لن يقتصر فقط على ما يسمى «التحالف الدولي» بل كانت «إسرائيل» سباقة له في نيل شرف دعم الإرهاب حين عملت منذ انطلاق أنشطة المجموعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل وعلى رأسها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي إلى تقديم كل أشكال الدعم لهذه المجموعات بما فيها الإسعاف والرعاية الطبية لجرحاها من الإرهابيين وكذلك على نفقة النظام القطري كما تعرفون وتأمين الغطاء الجوي من خلال شن الغارات على مواقع الجيش السوري كلما تقدم في معاركه ضد هذه المجموعات الإرهابية.

وأشار الجعفري إلى أن ما زاد الطين بلة كان تقديم الدعم الإسرائيلي لتنظيم «داعش» الإرهابي مباشرة من خلال الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بتاريخ 17/3/2017 على مواقع للجيش السوري في تدمر وذلك بهدف دعم تحركات التنظيم الإرهابي في تلك المدينة ثم تكرر المشهد نفسه فجر يوم الجمعة 7/4/2017 حينما شعرت الإدارة الأميركية وحلفاؤها بأن المجموعات الإرهابية التي سلحتها ودربتها ومولتها قد بدأت تتقهقر تحت وطأة الضربات الموجعة لجيشنا السوري وحلفائنا فارتكبت عدوانها المبيت والسافر على قاعدة الشعيرات الجوية بذريعة «استخدام» الأسلحة الكيميائية في خان شيخون التي يسيطر عليها أساساً تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

وبيّن الجعفري أن الإدارة الأميركية لم تكتف بهذا العدوان بل سبقته بوقاحة سياسية تمثلت باستغلال آليات الشرعية الدولية في مجلس الأمن من خلال تقديم مشاريع قرارات استفزازية تنحو نحو تحميل الحكومة السورية مسؤولية الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية وإبعاد الشبهات عن المجرم الحقيقي من الإرهابيين والدول الداعمة لهم.

وقال الجعفري: لقد تم التخطيط لهذا العدوان الخطر بعناية منذ عدة أشهر في الغرف السرية لأجهزة استخبارات «تل أبيب» والرياض والدوحة وأنقرة وعمّان وواشنطن ولندن وباريس وهي العواصم التي عملت على مدار السنوات الماضية على تزويد أدواتها الإرهابية في الداخل السوري وعلى رأسها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بالمواد الكيميائية السامة لاستخدامها واتهام الحكومة السورية بها كما حصل في خان العسل بتاريخ 19 آذار عام 2013 وفي الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب عام 2013 وفي تل منس بتاريخ 21 نيسان عام 2014 وفي سرمين بتاريخ 16 آذار عام 2015 وفي قنينص بتاريخ 16 آذار عام 2016.

وأضاف الجعفري: لن أطيل عليكم الآن في إنعاش ذاكرة المجلس بأكثر من 90 رسالة وجهناها لكم منذ بداية الأزمة وحتى اليوم حول حيازة المجموعات الإرهابية مواد كيميائية سامة بغرض استخدامها ضد المدنيين من أجل اتهام الحكومة السورية بارتكاب هذه الفظائع وذلك لـ«شيطنتها» في عيون الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي عيون الرأي العام العالمي ومن ثم تبرير التدخل في شؤونها الداخلية، لافتاً إلى أن بعض هذه الرسائل تناول تهريب «السارين» من ليبيا عبر تركيا على متن طائرة مدنية بوساطة شخص سوري مجرم اسمه هيثم القصار وتم إيصال ليترين من السارين القادم من ليبيا عبر تركيا إلى المجموعات الإرهابية في سورية.

وأشار الجعفري إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان ديما في حزيران عام 2013 والتي كشف النقاب فيها عن اطلاعه خلال زيارة له إلى لندن على وجود مؤامرة على سورية لتدميرها وعزل حكومتها بسبب مواقفها المعارضة لـ«إسرائيل» قبل بدء الأزمة في سورية بعامين اثنين.

كما لفت الجعفري إلى التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في كانون الثاني 2013 ثم سحبته حينها من التداول على موقعها الإلكتروني وتضمن عرضاً لرسائل إلكترونية متبادلة بين مسؤولين كبار في شركة «بريتام ديفنس» البريطانية وفيه تم عرض مخطط وافقت عليه واشنطن آنذاك مضمونه أن قطر وبالتعاون مع تركيا ستمول قوات المتمردين في سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية حينها ما كان على الرئيس الأمريكي السابق إلا أن يخلق ما سماه خطاً أحمر بأنه لن يتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية من أجل تبرير أي عدوان عسكري علينا ولكنه لحسن الحظ تراجع في اللحظات الأخيرة حين تخلى عنه أقرب حلفائه الأوروبيين نتيجة ضغط الرأي العام ورفضه أي تدخل عسكري لبلاده في سورية.

وأوضح الجعفري أن الوثائق التي سربها موقع «ويكيليكس» أثبتت أن البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر لهجوم بالأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بحيث يكون من الممكن إلقاء اللوم على الحكومة السورية وهو الأمر الذي سيحفز بدوره العمل العسكري الدولي ضد سورية.

وأضاف الجعفري: أما اليوم فإن الإدارة الأميركية الجديدة التي كنا نتفاءل بوصولها إلى واشنطن والتي تزعم بأن مكافحة الإرهاب أولوية لها لم تجد مع حلفائها ذريعة إلا أن تستعين من جديد بخدعة «الخط الأحمر» وفبركة حادثة استخدام المواد الكيميائية السامة في خان شيخون من أجل شن العدوان على سورية وإفشال المحادثات في أستانا وجنيف لإنقاذ المجموعات الإرهابية المسلحة من مأزقها ومساعدة «جماعات المعارضة» المرتبطة بها على الهروب من استحقاقات التسوية السياسية ومن مكافحة الإرهاب، لأننا استطعنا في جنيف أن نضيف سلة مكافحة الإرهاب إلى جدول أعمالنا.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية وفي مواجهة هذا التزوير والتضليل لتبرير العدوان العسكري وجهت أمس الأول للمجلس رسالة تشير فيها إلى دعوة الحكومة السورية مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لإيفاد بعثة فنية إلى كل من خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية لاستجلاء حقيقة ما حدث وهذا يعني أننا نريد نحن كحكومة سورية أن نعرف من الذي استخدم الغاز الكيميائي في سورية، مضيفاً: يجب أن نقول جميعاً: لا ثم لا ثم لا للحرب التي يروج لها تجار الحروب وأعداء القانون على أنها خيار عادي وهم جاثمون في الدفء والأمان مع امتيازاتهم وأرباحهم وغرورهم.

وأكد الجعفري أن العدوان الأميركي لن يثني الحكومة السورية وحلفاءها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب ولا عن المشاركة الفعالة في الجولات المقبلة لمحادثات أستانا وجنيف وفي مناقشة جدول الأعمال المتفق عليه والانخراط بشكل فعال في مواضيع الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب بشكل متواز.

ونقلت «سانا» عن الجعفري قوله: إنني أستغرب ما تحدث عنه مندوب فرنسا عن عزمه والدول الأخرى الثلاث على تقديم مشروع قرار «اليوم» وطرحه على التصويت بخفة دبلوماسية مخجلة لأن خطوة استفزازية كهذه تأتي قبل التحقيق الدولي النزيه من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولذلك فإن تقديم مشروع قرار هو سوء استخدام فظ لآليات مجلس الأمن ويذكرنا بسوء استخدام آليات مجلس الأمن من قبل بريطانيا وأميركا ضد العراق قبل 14 عاماً.

من جهته أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن روسيا لن تسمح لأي مشاريع جيو- سياسية مدمرة بالمرور عبر مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن هناك فرصة لتحويل سورية إلى نموذج للتعاون من أجل التسوية.

ودعا سافرونكوف إلى إجراء تحقيق شامل في حادث خان شيخون، معرباً عن اندهاشه من أن خبراء فرنسيين لم يقوموا حتى بزيارة موقع الهجوم المزعوم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن دمشق تقف وراء ذلك وتساءل: من أين تعلمون هذا؟.

ولفت سافرونكوف إلى أن مثل هذه الاستفزازات التي حصلت في بلدة خان شيخون تعزز مواقع الأطراف الساعية لحل عسكري للأزمة في سورية.

من جهته أكد ليو جيه يي مندوب الصين في مجلس الأمن أن الحل السياسي هو المنفذ الوحيد للأزمة السورية وأن المسائل العسكرية ليست خياراً، لافتاً إلى أنه على المجلس العمل للمضي في العملية السياسية.

وقال جيه يي: إن الصين تناشد كل الأطراف السورية لمواصلة وقف الأعمال القتالية في إطار عملية سورية ذات ملكية سورية للتوصل إلى حل في إطار الحوار والمفاوضات، لافتاً إلى أن مكافحة الإرهاب مسألة عاجلة ومهمّة في حل الأزمة.

من جهته مندوب بوليفيا في مجلس الأمن أكد أن أي إجراء أحادي الجانب سيقوض المحادثات وسيعوق إحلال السلام في سورية، مشيراً إلى ضرورة العمل بشكل موحد لمواجهة الإرهاب.

وقال مندوب بوليفيا: لا أفهم النية من تقديم مشروع قرار يدرك الجميع أنه سيواجه بحق النقض، لافتاً إلى أن الإرهابيين هم المستفيد الأول من عجز مجلس الأمن عن وقف هذه الحرب وأنه يجب العمل بشكل موحد لمواجهة الإرهاب.

بدوره أكد مندوب كازاخستان أن محادثات جنيف هي المسار الوحيد الذي يقود إلى حل سلمي لوضع حد للأزمة في سورية، داعياً كل الأطراف إلى السعي للتوصل إلى تسوية للمضي قدماً بالعملية السياسية.

وأضاف مندوب كازاخستان: إن الأزمة في سورية تؤثر في المنطقة بكاملها ومن هنا نشدد على ضرورة إنخراط الأطراف من المنطقة لمنع أي تدهور في الوضع، داعياً كل الدول للانضمام إلى البلدان الضامنة لبذل قصارى الجهد وضمان احترام وقف الأعمال القتالية.