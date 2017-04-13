ص 5:05 2017/04/13

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين أن العدوان الأميركي على سورية عمل ينتهك الأعراف والقوانين الدولية ويأتي خدمة للإرهاب الدولي.

وقال فولودين في تصريحات للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب ووفد المجلس المرافق في موسكو أمس: زيارة وفد مجلس الشعب إلى روسيا تجري في أوقات صعبة بعد أن شنت الولايات المتحدة عدواناً على سورية.

وأضاف فولودين: من الضروري التحقق من الوقائع قبل القيام بقصف صاروخي لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، مبيناً أن العدوان الأمريكي يقوض كل الجهود السياسية الرامية لحل الأزمة في سورية.

وأكد فولودين أن روسيا مصممة على مواصلة نهجها في محاربة الإرهاب ورفض التدخل في الشؤون السيادية للدول المستقلة وأنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية.

واعتبر فولودين أنه من الضروري دعوة أعضاء البرلمانات الأوروبية لزيارة سورية وفتح حوار معهم ومع البرلمانيين الأمريكيين الذين يعتبرون الديمقراطية أساساً لمنطلقاتهم السياسية، مضيفاً: إن مجلس الشعب السوري هيئة شرعية منتخبة من الشعب السوري وتعمل على محاربة الإرهاب وهذا ما يجب أن يدركه الأمريكيون الذين يتحدثون عن الديمقراطية.

بدورها قالت عباس في تصريحات مماثلة: إن البرلمانيين الروس يدركون تمام الإدراك الحقيقة ويشاركوننا في أننا لم ولن نستخدم السلاح الكيميائي لأن «استخدامه» مخالف للأعراف الإنسانية والأخلاقية، معربة عن الشكر للبرلمان الروسي بمجلسيه الاتحاد والدوما على شجبهم وإدانتهم للعدوان الأميركي على سورية.

وأضافت عباس: أكدنا على تعزيز العلاقات البرلمانية بين سورية وروسيا وركّزنا على تعزيز دور البرلمانين وخاصة في المجالات المتصلة بالعمل البرلماني والصداقة بين البلدين والشعبين وسيجري التوقيع لاحقاً على اتفاقية بهذا الصدد بين مجلس الشعب والبرلمان الروسي، كما أكدنا أهمية التنسيق البرلماني والتعاون في العمل مع جميع برلمانات العالم للوصول إلى حل سلمي يخدم مصالح شعبينا وجميع الشعوب في العالم، داعية نواب جميع برلمانات العالم لزيارة سورية للوقوف على حقيقة ما تتعرض له من حرب إرهابية.

وشدّدت عباس على أن الحوار مع واشنطن يجب أن يبدأ من وقف الولايات المتحدة دعمها للإرهابيين ورعاتهم في سورية، مبينة أن الإدارة الأمريكية تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر.

وكانت قد جرت جلسة مباحثات في مجلس الدوما أمس بين وفد مجلس الشعب برئاسة الدكتورة عباس ونواب مجلس الدوما برئاسة فولودين تناولت مختلف جوانب التعاون والتنسيق بين الجانبين لتطوير وتعزيز النشاط البرلماني المشترك وكذلك ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين والبلدين الصديقين.

وفي كلمة ألقتها خلال اجتماع عمل لمجلس الاتحاد الروسي أكدت الدكتورة هدية عباس أن العدوان الأمريكي الهمجي على الأراضي السورية دليل قاطع على الشراكة بين الولايات المتحدة والتنظيمات الإرهابية.

ونقلت «سانا» عن عباس قولها: إن ما جرى قبل أيام من عدوان أمريكي همجي ضد إحدى القواعد الجوية السورية التي تلعب دوراً أساسياً في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي ما هو إلا دليل قاطع على الشراكة الفعلية بين الولايات المتحدة والتنظيمات الإرهابية.

وتابعت عباس: يسرني أن أنقل إليكم في هذا الصرح الديمقراطي العظيم تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وتحيات الشعب السوري البطل الذي يحمل في قلبه وعقله كل الشعور بالامتنان للقيادة الروسية الصديقة وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين وللشعب الروسي الصديق ولمجلس اتحاد الجمعية الفيدرالية على كل ما قدمته وتقدمه روسيا الاتحادية من دعم ومساندة لبلدنا وشعبنا في مواجهة الحرب الإرهابية البشعة التي نتعرض لها منذ ست سنوات ونيف.

وأضافت عباس: إن الإنجازات التي حققناها معاً في مواجهة الإرهاب الدولي شكّلت منعطفاً في سياق الحرب على الإرهاب من خلال تقويض قدرات الإرهابيين ودحرهم في مناطق واسعة وتحرير الآلاف من المدنيين الذين احتجزتهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية وساهمت في تعزيز المصالحات الوطنية والتسويات في مناطق كثيرة وإعادة الحياة الطبيعية للسكان المدنيين.

وأعربت عباس عن أسفها لأن بعض الدول الغربية بالمقابل وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول الإقليمية كتركيا والسعودية وقطر تواصل دعم الإرهابيين ومدهم بالسلاح والمال بهدف تدمير الدولة السورية وفرض شروطهم الخاصة التي تحقق مصالحهم على حساب الشعب السوري.

ولفتت رئيسة مجلس الشعب إلى أن القيادة السورية اتخذت العديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية وفتحت باب الحوار مع المعارضة الوطنية التي تريد المشاركة السياسية.

وأضافت عباس: ما زلنا متمسكين بالحوار مع جميع التيارات السياسية بهدف المشاركة وصياغة مستقبل سورية المشرق ولكن للأسف هناك من يسمي الإرهابيين «معارضة» ويعمل على تبرئتهم في الأوساط الدولية ويقدم الدعم المادي والسياسي لهم، فهؤلاء لا يمكن الحوار معهم لأنهم لا يشكلون طرفاً سياسياً فهم أدوات إرهابية وينبغي عزلهم وملاحقتهم ومحاكمتهم بموجب القوانين الوطنية والدولية.

وندّدت عباس بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وطالبت برفعها متوجهة بالشكر والتقدير لروسيا الاتحادية وشعبها وإلى كل الدول التي رفضت الحصار وقدمت المساعدات للشعب السوري في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وقالت الدكتورة عباس: إننا نعلم أن الطريق طويل والتضحيات جسام لكنني أستطيع أن أجزم بأن من يراهن على الانتصار ضد الإرهاب فهو منتصر حقاً، وكونوا على ثقة بأننا وأنتم منتصرون لأننا ندافع عن الحق وعن الشرعية الوطنية والدولية، داعية دول العالم بحكوماتها وبرلماناتها إلى الانضمام إلى التعاون الروسي- السوري في محاربة الإرهاب قبل فوات الأوان لأن نار الإرهاب التي تتمدد في المنطقة لن تبقى محصورة فيها.

وأضافت عباس: على الجميع التحرك لإخماد نار الإرهاب اليوم قبل الغد والشواهد كثيرة ونحن منفتحون للتعاون الجدي لما فيه من مصلحة لشعبنا ولشعوب العالم أجمع.

وختمت عباس بتقديم التهاني للشعب الروسي والقيادة الروسية بعودة شبه جزيرة القرم إلى وطنها الأم روسيا الاتحادية.