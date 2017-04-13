ص 5:05 2017/04/13

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال زيارته إلى موسكو الخطوات المشتركة لتقليل تبعات العدوان الأمريكي على سورية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس: إن الوزيرين سيبحثان الوضع في سورية التي ما زالت تتعرض لهجمات الإرهاب الدولي وأضيف إلى ذلك العدوان المسلح من الولايات المتحدة، مضيفة: ستتم مناقشة خطوات مشتركة محتملة ترمي إلى الحد من عواقب هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وبيّنت زاخاروفا أن الخطوات العسكرية لواشنطن في سورية تشكل تحدياً خطراً ليس لأمن المنطقة فقط بل للعالم بأكمله، معربة عن أسفها لأن قوى معادية لروسيا في الغرب لا تتوقف عن السعي لتقويض النتائج الإيجابية في طريق تسوية الأزمة في سورية والتي تم التوصل إليها بفضل جهود روسيا وحلفائها والمبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا خلال عملية أستانا.

وذكرت «سانا» أن زاخاروفا وصفت التصريحات الأمريكية حول علم موسكو بالهجوم الكيميائي في خان شيخون بغير المسؤولة وغير البناءة، مشيرة إلى أن تقارير وسائل الإعلام الغربية بهذا الشأن مفبركة.

في السياق ذاته أكدت زاخاروفا تعليقاً على تصريحات وزارة الصحة في النظام التركي بشأن استعمال غاز السارين في خان شيخون أن هذه القضية من اختصاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثتها الخاصة بإجراء التحقيق في هذه القضية في سورية وليس من اختصاص الوزارة.