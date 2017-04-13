ص 5:05 2017/04/13

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضرورة اعتماد الحل السياسي للأزمة في سورية.

وقال الرئيس الصيني في اتصال هاتفي أجراه أمس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي: إن الصين تؤيد حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية ويجب الالتزام بهذا الحل.

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله بأن يتمكن مجلس الأمن الدولي من المحافظة على الموقف الموحد بشأن الأزمة في سورية, مشيراً إلى عدم جواز استخدام السلاح الكيميائي من أي طرف.

وكانت وزارة الخارجية الصينية جددت تأكيدها الإثنين الماضي على موقف الصين الداعي للحفاظ على سيادة سورية والرافض لاستخدام القوة العسكرية ضدها, معربة عن رفضها استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية ودعوتها للحفاظ على سيادة الدول.