ص 5:05 2017/04/13

تحت عنوان «حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة»، ناقش المشاركون في اجتماع الدورة العادية السادسة لمجلس اتحاد الصحفيين صباح أمس التقارير التنظيمية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني إلى مجلس الاتحاد والمؤتمر العام المقرر انعقاده اليوم الخميس وخطة عمل الاتحاد للعام الجاري.

ودعا المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع إلى تعزيز التواصل بين أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي وإحداث فروع جديدة وتعديل بعض فقرات النظام الداخلي للاتحاد المتعلقة بانتساب الأعضاء وتركيزها على الخبرة والمهنية أكثر من الكم بما يسهم في استيعاب الإعلاميين الشباب تحت مظلة الاتحاد ولاسيما العاملين على الاستكتاب والبونات وإقامة دورات تأهيل وتدريب للعاملين في الإعلام.

كما طالب عدد من المشاركين برفع سن التقاعد وأهمية التركيز على جودة المنتج الإعلامي وضرورة التقيد بالجوانب القانونية لاختيار رؤساء فروع الاتحاد.

وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور خلف المفتاح الدور المهم لاتحاد الصحفيين في النهوض بواقع العمل في القطاع الإعلامي عبر تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ولفت المفتاح إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين المنتج الإعلامي ولاسيما في ظل احتدام التنافس للوصول إلى المتلقي وبالتالي تسويق الخطاب المطلوب وإحداث التأثير في الرأي العام، مبيناً أن الاتحاد الجديد خطا خطوات مهمة في عمله ويراهن عليه بالمرحلة القادمة لجهة موضوع التأهيل والتدريب للإعلاميين في جميع المؤسسات الإعلامية وطرح أفكار جديدة لتطوير آليات العمل عموماً.

وفي كلمة له، لفت وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان إلى أن سورية تمر بمرحلة خطرة وحسّاسة ما يتطلب من العاملين في الإعلام جهداً وتفانياً ونوعاً جديداً من التعاطي بين وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين وتشاركية في منظومة الإعلام الوطني لرفع الأداء الإعلامي وتطوير خطابه الوطني لينعكس على الوطن والمواطن إيجاباً، مؤكداً أهمية تكريس السلطة الرابعة بحيث يكون الإعلام ملبياً لتطلعات الشعب والمجتمع ومراقباً بعين الناقد المسؤول أداء الحكومة ما يستدعي تحمّل المسؤولية والمشاركة بالرأي الهادف والبنّاء والابتعاد عن الشخصنة.

وأشار الوزير ترجمان إلى أن المواطن هو بوصلة عمل الصحفي الذي ينبغي أن يكون صوت المواطن القوي والجريء والعين الصادقة التي تنقل للحكومة الواقع الحاصل على الأرض، لافتاً إلى أن النقاشات مع الأعضاء تميزت بالمصارحة والشفافية في الطرح وكانت كلها واقعية.

ورداً على المداخلات ركّز الوزير ترجمان على أهمية مشاركة الإعلاميين وخاصة النخب في الاتحاد بوضع السياسات الإعلامية، مشيداً بجهود وسائل الإعلام السورية التي كانت سبّاقة في نشر الأخبار خلال الفترة الماضية.

وكشف الوزير ترجمان أن استكتاب الصحفيين العاملين في الصحف بالمحافظات سيكون مماثلاً لما هو عليه للعاملين في المركز، مشيراً إلى أهمية مشروع إعادة هيكلة وسائل الإعلام أو ما يسمى «الفائض» عبر اعتماد أنظمة مالية وإدارية جديدة تعطي لكل ذي حق حقه.

وفيما يتعلق برفع سن التقاعد للعاملين في الصحافة، بيّن الوزير ترجمان أن الوزارة قدّمت كتاباً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمر يتطلب دراسة مطولة إذ إن بعض المؤسسات لا تملك حق التمديد للمتقاعدين.

وفي معرض الرد على المداخلات تحدث رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور عن دور الاتحاد في المساهمة برسم السياسة الإعلامية سواء فيما يتعلق بتطوير الخطاب الإعلامي أو اللقاءات المتعلقة بالمستجدات السياسية، كما سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق موقع الاتحاد الإلكتروني رسمياً وصفحته على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي لتغطية نشاطات الاتحاد، لافتاً إلى العمل على تجاوز التقصير الحاصل في توزيع التقارير والعمل على تعديل بعض فقرات مواد النظام الداخلي للاتحاد نظراً لحاجة المهنة إلى تنظيم وهو يتطلب جهداً من أجل استيعاب الكادر الصحفي سواء في القطاعين الرسمي أو الخاص.

وبيّن عبد النور أنه في جميع لقاءات الاتحاد مع الجهات المعنية تمت مناقشة وطرح القضايا المطلبية للصحفيين المتعلقة بطبيعة العمل والمسكن الوظيفي والصحة ومعونات الاتحاد والاتصالات من ناحية المكالمات الخليوية المجانية، موضحاً أن وزارة الاتصالات ردت بدراسة إمكانية الحسومات على خطوط «الإنترنت» للأعضاء المنتسبين وأنها لا تزال محافظة على موضوع الحسومات عبر4880 مكالمة مجانية سنوية داخلية.

من ناحيته دعا المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أحمد ضوا إلى دعم الصحفيين الشباب وتشكيل لجنة للتحقيق بالقضايا المخالفة بحيث لا يكون قانون الاتحاد عرضة للانتهاك.

وركز ضوا على ضرورة مراعاة الجانب المالي أثناء دراسة شروط القيد والقبول للانتساب والأخذ بعين الاعتبار مهنية وتجربة الصحفي وعامل سنوات القدم للمشارك في الاتحاد.

وفي تصريح للصحفيين نقلته «سانا» أوضح الدكتور المفتاح أن أهمية الاجتماع تأتي من أنه يشكل محطة مهمة نحو تحقيق الأهداف ورصد ما يطرح من القوى المعادية والتعامل معها من خلال خطاب إعلامي واقعي ومتوازن وكيف يمكن تبيان حجم التضليل والحملة الإعلامية الهادفة لتشويه الحقائق والإساءة للجيش العربي السوري وسيادة الدولة.

وفي تصريح مماثل، بيّن الوزير ترجمان أن الوزارة وضعت خطة للتعاون مع الاتحاد على مجموعة من النقاط المطروحة من الأعضاء أبرزها موضوع الاستكتاب وزيادته للزملاء في المحافظات ومساواته للعاملين بالمركز إضافة لما يسمى خمسة بالمئة تم اقتطاعها من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بشكل يكون مورداً إضافياً للاتحاد وموضوع الدورات المهنية العامل المهم في رفع أداء ومستوى العاملين في المؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى أن الوزارة والاتحاد يمثلان جسماً واحداً والمدخلات هي ذاتها إضافة لوحدة العمل والهموم والهدف.

من جهته أوضح أمين الشؤون المهنية والقانونية رئيس لجنة القيد والقبول في الاتحاد أشرف السمان أن المكتب التنفيذي أعد مقترحات لتعديل بعض الفقرات ولم يتم إقرارها بعد من مجلس الاتحاد، حيث يسعى المكتب التنفيذي لإيجاد حل قانوني بشأن آلية انتساب العاملين على نظام الاستكتاب أو البونات لأنهم غير مثبتين وغير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من حق خريج الإعلام قبوله كمتمرن والسعي لتأمين فرصة عمل له حيث تتم دراسة كل استمارة انتساب تقدم للاتحاد.

وفي تصريح مماثل أشار عبدالنور إلى أن انعقاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد أمس والمؤتمر العام اليوم يأتي بعد أن أنهى الاتحاد اجتماعاته السنوية للفروع وتم خلالها الاطلاع على واقع العمل فيها، معرباً عن الأمل بالوصول من خلال هذه الدورة لنتائج تحقق الغاية المرجوة.

وفي ختام أعمال الدورة أجمعت أصوات الأعضاء المشاركين على التقارير المعروضة وأيضاً تشكيل لجنة للقيد والقبول مؤلفة من 11 عضواً مهمتها وضع مقترحات وشروط الانتساب للاتحاد وطرحها أمام مجلس استثنائي يدعو إليه رئيس الاتحاد.

حضر اجتماع المجلس مديرو المؤسسات الإعلامية وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء الفروع في المحافظات.