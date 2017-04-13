ص 5:05 2017/04/13

ترجمة ـ راشيل الذيب:

اتسمت اجتماعات وزراء خارجية «مجموعة الدول السبع» التي اختتمت أمس الأول في لوكا بإيطاليا بالتناقض الواضح، وعلى الرغم من أن جميع الدول الأعضاء أيدت العدوان الأمريكي غير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة على الأراضي السورية، إلا أن الاجتماع اتسم بتعميق الانقسامات بين واشنطن وأوروبا حول السياسة الخارجية.

هذا ما اهتم بالحديث عنه الكاتبان أليكس لانتييه وجوهانس ستيرن في مقال مشترك نشره موقع «وورد سوشليست ويب سايت» أكدا فيه أن وزراء خارجية ما يفترض أنها «الديمقراطيات السبع الرائدة في العالم» أشادوا جماعياً بعمل ترامب غير المبرر كما أيدوا ذريعة العدوان متجاهلين الحقيقة التي وثقت على نطاق واسع بأن قوات ما يسمى «المعارضة» المدعومة من الولايات المتحدة تمتلك أسلحة كيميائية وكانت قد استخدمتها في وقت سابق بما في ذلك هجوم عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق الذي سعت آنذاك الإدارة الأمريكية لتوريط الدولة السورية وتحميلها مسؤوليته.

وأشار المقال إلى أنه في الوقت نفسه فشلت الاجتماعات في الاتفاق على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لتوسيع العقوبات الاقتصادية ضد سورية وروسيا، والتي اقترحتها الحكومة البريطانية وسط معارضة متزايدة من القوى الكبرى الأوروبية، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن نظيره البريطاني بوريس جونسون طرح الاقتراح لكن لم تتم مناقشته بتعمق.

بدوره وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو صرح قائلاً: «لا يوجد فى الوقت الحالي توافق في الرأي حول العقوبات الجديدة كأداة فعالة». محذراً من فرض مزيد من العقوبات.

وأضاف المقال: وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل قد حذّر من أن مزيداً من الهجمات والضغط على روسيا يمكن أن يؤدي إلى حرب على نطاق أوسع، مشيراً إلى أن القوى الكبرى الأوروبية تؤيد إجراء محادثات مع روسيا وإيران مضيفاً: «لا أحد من دول مجموعة السبع يريد تصعيد العمل العسكري بل تسوية سياسية بعيداً عن دائرة العنف».

وأوضح المقال أن الحكومة الإيطالية أبدت بشكل واضح معارضتها للمواجهة التي تقودها واشنطن ضد روسيا، حيث زار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا موسكو لبحث العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف وقال ماتاريلا: إن الصداقة الروسية- الإيطالية صلبة وما زالت قوية.

وأكد المقال أن الصراعات بين دبلوماسيي مجموعة السبع ليست سوى انعكاس للصراعات الموضوعية العميقة التي تتطور بين القوى الإمبريالية، وللمعارضة المتزايدة للحرب بين أوساط الطبقة العاملة العالمية، لافتاً إلى أن إدارة ترامب لا تحظى بشعبية كبيرة سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، حيث كانت معدلات عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي بعد تنصيبه أكثر من 80% في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، أضف إلى ذلك أن تحول ترامب إلى خوض الحروب أدى إلى تفاقم هذه التوترات السياسية والطبقية بشكل كبير، ففي ألمانيا مثلاً 26% فقط يؤيدون العدوان الأمريكي على سورية، بينما في فرنسا فإن الدعم الشعبي للمرشح الرئاسي جان لوك ميلينشون تزايد بسرعة بعد أن انتقد ميلينشون ضربة ترامب الصاروخية.