ص 1:01 2017/04/13

هني الحـمـدان

لا ندخل في تفاصيل ماعانته الصناعة الوطنية قبل الأزمة وأثناءها وما لحق بمفاصلها من ناحية الإنتاج وتراجعه وغياب التسويق إلا في حالات قليلة جدا تكاد لا تذكر … فبعيداً عن كل مفرزات الحرب وآثارها المدمرة على الشركات والمؤسسات الصناعية سواء أكانت عامة أم خاصة فكلاهما تعرضتا للدمار والخراب ,وتالياً فقدان صناعة وطنية وصلت في وقت سابق إنتاجياً إلى مستويات متقدمة وتركت بصمات إيجابية عبر وصولها إلى الأسواق العالمية , لكن كان للحرب ماكان فأصابت الصناعة ويلات ووقعت ببراثن الخسائر, ناهيك بهجرة وهروب عشرات الصناعيين من البلد ما ترك حيزاً استثمارياً مهماً.

لقد تنبهت الحكومة إلى كل الأسباب التي عصفت بالصناعة الوطنية وحاولت غير مرة تجميل واقعها عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الإسعافية كالخطط السريعة لرصد اعتمادات مالية لما يسمى الخطة الإسعافية بملايينها , وكل ذلك لم يتم من تجميل الواقع الصعب ,فكانت التحديات أكبر بكثير ,واستمر النزف وخرجت صناعات مهمة ما أدى إلى خسارة السوق منتجاتها وفقدان الأيدي العاملة الماهرة التي تدربت طويلا وحققت مهارة لا توصف …

أمام كل ماحصل, ومن أجل تفويت الفرص على أي خروج لصناعات أخرى ,ولوقف تدهور الصناعة المحلية ولأهميتها الاقتصادية في عجلة التنمية , جاء قانون السماح للصناعيين بالإعفاء من كل الرسوم المالية على ما يستوردون من عدد وقطع لمنشآتهم، منقذاً واقع الصناعة وعاملاً قوياً للإعادة والنهوض بالإنتاج من جديد , وفرصة أمام الصناعيين الذين تركوا البلد للعودة والعمل وتشغيل رؤوس أموالهم خدمة لهم ولوطنهم .

القانون يحمل من الميزات والتسهيلات الشيء الكثير والمفيد, فهو سماح يجيز للصناعي استيراد ما ينقص لمنشآته كي تعود بقوة للإنتاج واستقطاب الأيدي العاملة, وتالياً دوران عجلة العطاء والنمو … أمام قطاع الصناعة اليوم فرصة تاريخية وهي التعاطي السليم مع ما أجازه وسمح به قانون السماح من الرسوم كي ترمم منشآتها ومعاملها, وتكون قوية في وجه التحديات التي فرضتها الأحداث , ولا خيار سوى الاستفادة الكاملة من الميزات وقيام الصناعيين باستيراد ما يلزمهم, من أدوات ومستلزمات لتطوير صناعتهم, فهو خير من البقاء في موقع المتفرج على قطاع وهو ينهار تدريجياً، وفي حال أخذنا جميعنا بزمام المبادرة والتطوير الحقيقي, عندها لا يمكن أن يبقى قطاعاً خاسراً .. !