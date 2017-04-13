ص 1:01 2017/04/13

بشرى سمير

إعادة النظر برفع سعر أقساط نظام التعليم المفتوح وقانون تنظيم الجامعات وآلية منح قروض التسليف الطلابي والسنة التحضيرية للكليات الطبية.. شكلت أبرز مداخلات المشاركين في المجلس المركزي لنقابة المعلمين في دورته الدورة النقابية العاشرة التي عقدت أمس.

وطالبت المداخلات بضرورة إنشاء جامعة بمحافظة الحسكة وجامعة خاصة تابعة لنقابة المعلمين بالسويداء وتحسين بيئة عمل العاملين في الجامعات الحكومية وتطوير بناها التحتية وتوفير الكتاب الجامعي والتوجه نحو الأتمتة في تصحيح جميع المواد لضمان دقة النتائج ورفع تعويض التقاعد وإيجاد حلول لهجرة الكفاءات العلمية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تأمين السكن الجامعي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وإعادة طلاب جامعة حلب بعد عودة الأمن والاستقرار للمدينة وإقرار حسم 50 بالمئة للطلاب الراسبين في نظامي التعليم الموازي والمفتوح.

من جانبها أكدت الدكتورة فيروز الموسى عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيسة مكتب التعليم العالي أهمية هذه الاجتماعات لبحث القضايا التربوية والنقابية التي تهم المدرسين ومحاولة إيجاد الحلول لها وتقديم مقترحات ورؤى للمستقبل، داعية إلى معالجة الخلل فور حدوثه وعدم انتظار الاجتماعات الدورية السنوية.

ونوهت الموسى بالتزام المدرسين في الجامعات والمدارس رغم التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة حيث كانوا الضامن لاستمرار العملية التعليمية، معتبرة أن الحرب على سورية هي حرب فكرية أيضاً ودور المعلمين يكمل دور أبطال الجيش العربي السوري في الميدان وأن مكافحة الإرهاب تتطلب أيضا محاربة فكره الظلامي.

وفي معرض ردّها على مداخلات المشاركين في أعمال الدورة لفتت الموسى إلى أهمية التوسع الأفقي للجامعات في جميع المحافظات مبينة أن جامعة (الشام) مستعدة لافتتاح فرعين لها في حمص وحلب في حال تم تجهيز المكان المناسب.

وأشارت الموسى إلى وجود خطة لرفع قرض التسليف الطلابي إلى 300 ألف ليرة وتسهيل وضبط آليات منحه وأن قانون تنظيم الجامعات قيد الدراسة، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتوفير الكتاب الجامعي مع إعطاء أهمية لاعتماد الطالب على مراجع جديدة ومصادر متنوعة.