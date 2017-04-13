ص 1:01 2017/04/13

منال الشرع

قال المهندس حسين عرنوس- وزير الأشغال العامة والإسكان- رئيس اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الراهن خلال اجتماعها أمس: إن موضوع إصلاح القطاع العام موضوع كبير ومهم ويحتاج منا جميعاً عصفاً ذهنياً وجرأة في الطرح وهدوءاً وتروياً بتقديم الأفكار والآراء التي تساعد في تطوير القطاع العام.

وقدّم جميع أعضاء اللجنة أفكاراً وطروحات يمكن أن يبنى عليها في الاجتماعات القادمة وخاصةً أن الجميع اطلع على ورقة العمل المقدمة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

ولفت المهندس احمد حمو وزير الصناعة إلى أن الهدف المحدد للاجتماع هو دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي وهذا يتطلب الدراسة الشاملة لكل القطاعات وذات الصلة بهذا الموضوع.

ومن جهتها تحدثت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية عن ضرورة تصنيف القطاعات وتحليلها على عدة مستويات من جهة واقع العمل والبنية التنظيمية والوضع الحالي وحجم العمالة وغيرها من الإجراءات التي تساعد في تحليل هذه القطاعات ودراستها بشكل مفصل.

واقترح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أن تبدأ اللجنة بدراسة الورقة المقدمة من هيئة تخطيط الدولة والبناء على النقاط الأساسية وتطويرها حتى يكون الجهد مركزاً وبذلك تسير اللجنة وفق نهج معين.

ومن جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر خليل إلى أنه مع فكرة تصنيف القطاعات ودراستها ووضع محاور أساسية تستطيع اللجنة العمل وفقها.

وبدوره أكد الدكتور قيس خضر رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء أن الورقة المقدمة من هيئة تخطيط الدولة واضحة وممكن أن تكون الروح الأساسية لعمل اللجنة بعد وضع آلية ومنهجية لسير القطاع العام حتى نصل في النهاية لقطاع عام مرن وحيوي.

وكان الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي قد أحاط الحضور بورقة العمل ومجموعة الأفكار المطروحة للمناقشة ولاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب التحضير لها من الآن وأن نكون جاهزين وأول منطلق هو جاهزية المؤسسات وأن يكون الهاجس الأول هو عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطويره وتعزيز قدراته.

في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تقديم طروحات مكتوبة من قبل جميع الأعضاء لدراستها بشكل موسع.