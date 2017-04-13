ص 1:01 2017/04/13

هناء غانم

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر الخليل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل. وفي أولى اجتماعات اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب القرار رقم 633 للعام الحالي والمحددة مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزير الاقتصاد أن الهدف من مشروع التعداد الذي سيتم بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إجراء مسح شامل لكافة المنشآت الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية المرخصة أو التي لا تمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها لتجميع البيانات اللازمة عنها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يُشكل لهذا الغرض للوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تُمكّننا من اتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات.

بدورها مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد سلافة عقيلي أشارت إلى أهمية إجراء هذا التعداد لما سيوفره من قواعد بيانات تسمح بتوفير منظومة معلوماتية متكاملة حول عمل هذا القطاع، موضحة المراحل الخمس لتنفيذ مشروع التعداد، مبينة أن المسح سيتم إجراؤه أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية.

من جهته أوضح د. إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء بأن عملية التعداد معقدة ومهمة وتحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وموارد مالية لتتمكن من إتمام العملية.

ودعا وزير الاقتصاد في نهاية الاجتماع إلى ضرورة عرض أعضاء اللجنة لمسودة النظام المالي لمشروع التعداد والذي سيوضح تكاليف إنجاز المسح، مشدداً على أن يتم إنجاز مشروع التعداد ضمن المبلغ الذي تم رصده ضمن اعتمادات الموازنة الاستثمارية لهيئة المشروعات، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد، وعرض نموذج استمارة استبيان المسح لتتم مناقشتهم في الاجتماع القادم.