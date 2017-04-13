ص 1:01 2017/04/13

إبراهيم غيبور

لم يعد أمر إعادة النظر بتغطيات بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري مجرد مقترح يدرس على طاولة الحكومة، بل أصبح واقعاً بموافقة رسمية، ودخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، كما تم إبلاغ الجهات العامة المعنية للعمل بموجبها.

وبموجب التعميم الصادر عن المؤسسة العامة السورية للتأمين ذي الرقم /704/ص/2017 والذي حصلت «تشرين» على نسخة منه والموجه إلى كافة الجهات العامة، فقد أشار إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة النظر بتغطيات بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي، لتحل محل التغطيات التي كان معمولاً بها قبل صدور الموافقة.

وحسب التعديلات الجديدة على التغطيات، فقد أصبح الحد المالي لتغطيات داخل المشفى سنوياً 500 ألف ليرة سنوياً، بعدد زيارات مفتوحة وبنسبة تحمل على الموظف 10%، أما تغطيات البوليصة لخارج المشفى فقد أصبح الحد المالي لها سنوياً 50 ألف ليرة سنوياً وبعدد زيارات 12 زيارة وبنسبة تحمل 25% لكل من زيارة الطبيب، ومثلها للوحدة المخبرية وكذلك لوحدة الأشعة، والأدوية الموصوفة.

أما فيما يتعلق بالأدوية المزمنة، فقد تمت إضافة مبلغ 25 ألف ليرة للحد المالي خارج المشفى وبعدد زيارات 12 زيارة سنوياً، وبنسبة يتحملها الموظف 25%، وأشارت المؤسسة العامة السورية للتأمين في تعميمها إلى أن التغطيات الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري.