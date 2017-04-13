ص 1:01 2017/04/13

جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي موقف إيران الداعم للحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا، لافتاً إلى أن طهران تدعم استمرار عملية الحوار بين الحكومة والمعارضة في كراكاس لحل الخلافات بشكل سلمي.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن قاسمي أشار أمس إلى التطورات الأخيرة في فنزويلا، قائلاً: «إن الجمهورية الإسلامية تولي مسألة إرساء الأمن والاستقرار في دول أميركا اللاتينية، ولاسيما الدول الصديقة، وفنزويلا، أهمية بالغة». وأضاف: إن إيران ترى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في فنزويلا ليست بمصلحة أي طرف من الأطراف، وإن من شأن استمرارها أن يزيد من الضغوط على الشعب الفنزويلي.

وتابع قاسمي: إن موقف طهران فيما يخص دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا ثابت ولن يتغير، إلا أن طهران لا تعارض استمرار الحوار بين الحكومة والمعارضة في كاراكاس لحل الخلافات الحاصلة بشكل سلمي.

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتعبير عن رفض إيران لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، مطالباً بضرورة احترام سيادة واستقلال الدولة الفنزويلية.

من جهة ثانية، راجع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي مقر لجنة الانتخابات في طهران، وأعلن تسجيل اسمه لخوض الدورة القادمة للانتخابات الرئاسية في البلاد وقال إنه سجل اسمه للانتخابات الرئاسية القادمة دعماً لنائبه السابق حميد رضا بقائي الذي سجل هو الآخر معه، ووفاء أخلاقياً لوعده الذي قطعه بتقديم الدعم له.

وقال أحمدي نجاد في تصريح للصحفيين أمس: إن حضوري وتسجيل اسمي هو لدعم «بقائي» صرفاً وأنا ملتزم أخلاقياً بما وعدت به.

وقال أحمدي نجاد: إننا اليوم بحاجة إلى العزم الوطني والوحدة وبذل الجهد الدؤوب للوصول إلى المكانة اللائقة بنا.

وحول تسجيل اسمه للانتخابات الرئاسية، اعتبر توصية قائد الثورة الإسلامية له بعدم الترشح للانتخابات بأنها لم تكن بمعنى النهي، وأن توصية سماحته لا تمنع حضوره فيها.

واعتبر أن هنالك طلبات شعبية لترشيحه للانتخابات وأضاف: إنني ملتزم أخلاقياً بوعدي الذي قطعته وأن تسجيلي اسمي هو لمجرد تقديم الدعم للسيد بقائي. وقال: إنني أدعم السيد بقائي بكل قوة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الثانية عشرة ستجري يوم 19 أيار القادم وبالتزامن معها تقام أيضاً الانتخابات البرلمانية التكميلية لعدة مدن في 4 محافظات وكذلك انتخابات المجالس البلدية والقروية.