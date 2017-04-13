ص 1:01 2017/04/13

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مستوى الثقة بالعمل مع واشنطن، وخصوصاً على المستوى العسكري، لم يتحسن في ولاية الرئيس الحالي، دونالد ترامب، مرجحاً أنه تراجع.

وقال الرئيس الروسي في لقاء أجرته قناة «مير»، رداً على سؤال حول ما إذا كانت العلاقات مع الولايات المتحدة قد تحسنت في ولاية ترامب: «يمكن القول إن مستوى الثقة على مستوى العمل، وخصوصاً على المستوى العسكري لم يتحسن، بل تراجع على الأرجح».

وبشأن حلف «ناتو» قال الرئيس الروسي: «على الرغم من البيانات لا يحدث أي تحول حقيقي لحلف «ناتو» وهو لا يزال يعيش في إطار نموذج المواجهة بين الكتل، يبقى أكثر اتساماً بالطابع الإيديولوجي»، مضيفاً: «تم إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي في ظروف «الحرب الباردة» والمواجهة بين الكتلتين. الوضع الآن غير ذلك. ليس هناك أي فصل بين الدول وفقاً لخطوط إيديولوجية، بما في ذلك في أوروبا».

وتابع: «ولكن هذه علامات الحرب الباردة، فهي واضحة جداً على حلف «ناتو». وتستمر هذه المنظمة في العيش في النموذج من المواجهة بين الكتلتين. في الواقع هي تتسم بالطابع الإيديولوجي المفرط، على الرغم من التصريحات المختلفة بأنه يجب أن تتحول في ظروف العالم المعاصر. لقد سمعنا الكثير من التصريحات، ولكن لا نزال لا نرى تحولاً حقيقياً».

وخلال تطرقه إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أشاد الرئيس الروسي، بهذه المنظمة، مؤكداً أنها خلافاً لحلف «ناتو»، تم إنشاؤها في ظروف جديدة للتصدي للتهديدات الراهنة-الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وأكد الرئيس الروسي أن سلطات بلاده ستعمل على منع وقوع «ثورات ملونة»، في البلاد وفي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفاً: نحن نعلم أن هناك نظريات مختلفة تنفذ في مناطق مختلفة من العالم، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير في هذه المناطق. بالطبع، لا يجب السماح بوقوع شيء مماثل، وسنبذل الجهود من أجل القيام بما يلزم في روسيا، ودعم شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمختلف السبل.

وفي سياق متصل قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس: إن 96% من القوات الصاروخية الاستراتيجية، جاهزة للإطلاق الفوري.

وأضاف شويغو، خلال اجتماع للإدارة العسكرية: إن 99% من الصواريخ الاستراتيجية في وضع الاستعداد الدائم للإطلاق، مشيراً إلى أن 96% منها جاهزة للإطلاق الفوري.

وكان شويغو قد أشار في وقت سابق إلى تعزيز القوة القتالية لـ«الثالوث النووي»، مشيراً إلى أنه تم تجهيزه بأسلحة حديثة بنسبة 60%.

ويعني مصطلح الثالوث النووي تجهيز القوات المسلحة الاستراتيجية بثلاثة عناصر وهي الطائرات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغواصات الصواريخ النووية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ثالوث نووي إلا لدى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.