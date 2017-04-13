ص 1:01 2017/04/13

بعد تعثر المفاوضات التي جرت بين القوة الأمنية التابعة لحركة «فتح» وبين مجموعة «بلال بدر» الإرهابية حول التوصل إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وغداة الهدوء الحذر الذي ساد المخيم بعد ظهر أمس الأول، عادت حدة الاشتباكات لترتفع من جديد منذرة بمزيد من التصعيد.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ارتفعت حدة الاشتباكات داخل المخيم بعد ظهر أمس وسمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية، لافتة إلى أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بسبب تلك الاشتباكات. وأشارت الوكالة إلى اندلاع حريق في بستان الطيار المجاور لحي الطيرة الذي توجد فيه مجموعة «بلال بدر» الإرهابية، إضافة إلى حريق في منزلين في حي الرأس الأحمر، فيما شوهدت سحب الدخان في سماء المنطقة بسبب احتراق عدد من المنازل وسط استمرار نزوح الأهالي إلى خارج المخيم.

من جهتها، ذكرت وكالة«سبوتنيك» أن الاشتباكات تدور بوتيرة متفاوتة، إذ غالباً ما تشتد لتخف حدّتها، حيث تسمع طلقات رشاشة متقطعة ودوي قذائف صاروخية، يصل صداها إلى مدينة صيدا المجاورة.

وقال مصدر أمني فلسطيني للوكالة: إن الوضع داخل المخيم متجه إلى مزيد من التصعيد، في ظل تعثر المفاوضات التي جرت أمس الأول في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره قال مصدر من حركة «فتح» للوكالة: إن الحركة رفضت مقترحات خطرة تتمثل في انسحاب مجموعة «بدر» من حي الطيرة الذي تسيطر عليه وبالتالي وقف إطلاق النار، في مقابل تواري متزعمها عن الأنظار، مشيراً إلى أن ذلك يعني من الناحية العملية أن الخطر التكفيري سيبقي قائماً.

وشدد المصدر على قرار حركة «فتح» المضي في المعركة حتى استسلام بلال بدر وتسليمه للسلطات اللبنانية، محذراً من أن التراخي أمام التكفيريين سيجلب الدمار لعين الحلوة وسيمتد خطره إلى بقية المخيمات.

يشار إلى أن المدعو «بلال بدر» ومجموعته رفضوا الخروج من حي الطيرة الذي يتمركزون فيه، ومنعوا القوة الأمنية المشتركة من الانتشار في الحي، حسبما نص اتفاق وقف القتال.

يذكر أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة التي عادت إلى الواجهة منذ يوم الجمعة الماضي أدت إلى مقتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 40 على الأقل، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل وتهجير عدد كبير من سكان المخيم باتجاه صيدا.