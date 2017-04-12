ص 6:06 2017/04/12

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها بنجاح ضد مواقع وإرهابيي تنظيم «داعش»، حيث فرضت سيطرتها على المزيد من المساحات والمواقع المهمة بريف تدمر بعد عمليات عسكرية واسعة ودقيقة سيطرت خلالها وحدات الجيش نارياً على الأرض واستطاعت التقدم والسيطرة على جبل الأبتر وتابعت عملياتها ضد التنظيم الإرهابي باتجاه مناجم خنيفيس جنوب مدينة تدمر بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم، فيما لاذ الباقون بالفرار باتجاه عمق البادية، وبالتزامن أيضاً دمّرت وحدات من الجيش 8 آليات وعربة مفخخة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وقضت على عدد من مرتزقته بريف حماة الشمالي، كما دمرت وحدة أخرى قاعدة لصواريخ «تاو» وآليات لإرهابيي «النصرة» في درعا.

وفي التفاصيل فرضت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على مساحات واسعة جنوب مدينة تدمر في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم «داعش» الإرهابي من ريف حمص الشرقي.

وذكر مراسل «سانا» في حمص أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمت مسافة تزيد على 10 كم باتجاه مناجم خنيفيس بريف تدمر الجنوبي بعد عملية عسكرية واسعة سقط خلالها العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» بين قتيل ومصاب بينما فر العشرات منهم باتجاه عميق البادية.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش سيطرت خلال العملية على جبل الأبتر وعدد من التلال المحيطة به التي حولها تنظيم «داعش» إلى منطلق لشنّ هجماته الإرهابية على المنطقة وتخزين الأسلحة والذخيرة والاحتماء من ضربات الطيران الحربي والمروحي السوري.

وبيّن المراسل أن وحدات الجيش فرضت سيطرتها النارية على قصر الحلابات الواقع في محيط جبل الأبتر بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم «داعش» وتواصل تقدمها باتجاه السيطرة الكاملة على المنطقة وتثبيت نقاط تمركز لتكون منطلقاً لتوسيع العمليات باتجاه مناجم خنيفيس.

إلى ذلك ذكر مصدر عسكري لـ «سانا» بأن وحدة من الجيش دمرت سيارة «بيك آب» مزودة برشاش ثقيل وقضت على من بداخلها من إرهابيي «داعش» في قرية سلام غربي بريف حمص الشرقي. وفي ريف حماة دمرت وحدات من الجيش العربي السوري 9 آليات لإرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات المنضوية تحت زعامته خلال عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسللهم في ريف المحافظة الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات الجيش نفذت عمليات تخللتها رمايات متنوعة على تجمعات وتحصينات ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية على محوري معردس-صوران ومعردس- طيبة الإمام وفي محيط تل سكيك في ريف حماة الشمالي.

وبيّن المصدر أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عربة مفخخة و4 دبابات ومربضي مدفعية ومنصة إطلاق قذائف صاروخية و4 آليات مزودة برشاشات، إضافة إلى مصادرة عربة قتالية وقذائف مدفعية وهاون.

وكانت وحدات الجيش قد دمرت الليلة قبل الماضية دبابة وعربة «بي.إم.بي» لإرهابيي «جبهة النصرة» وقتلت وأصابت 20 منهم في الريف الشمالي لحماة وذلك في إطار العملية العسكرية التي تخوضها بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد من الطيران الحربي ضد تجمعات الإرهابيين هناك.

أما في دير الزور فقد قضت وحدات من الجيش العربي السوري على أكثر من 15 إرهابياً من تنظيم «داعش» في المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت صباح أمس مع مجموعات من إرهابيي «داعش» تسللت إلى الاتجاه الشرقي في حي الصناعة بمدينة دير الزور وأسفرت الاشتباكات عن إحباط التسلل والقضاء على أكثر من 15 إرهابياً وتدمير مربض هاون وعربتين مركب عليهما رشاشات ودشم ومساتر ودراجات نارية للتنظيم الإرهابي.

ولفت المصدر العسكري إلى أن عمليات الجيش طالت مقرات وتحركات تنظيم «داعش» الإرهابي على الاتجاه الغربي في منطقة الموظفين والجبيلة في دير الزور ومحيط الفوج 137 على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة وأسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي درعا أكد مصدر عسكري مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين خلال عمليات نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة على تجمعات إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في منطقة درعا البلد وكبدتهم خسائر بالأفراد والآليات.

وذكر المصدر في تصريح لـ«سانا» بأن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت رمايات نارية مركزة ضد تجمعات وتحصينات ومحاور تحرك تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في حي الكرك ودوار المصري وحارة البجابجة والطرف الغربي لحي المنشية وغرب الجمرك القديم في درعا البلد ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير مربض هاون ودشمة رشاش ومقتل وإصابة من بداخلهما بالكامل.

ولفت المصدر العسكري في وقت سابق أمس إلى أن وحدة من الجيش وجهت رمايات نارية ضد محاور تحرك تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات التابعة لها في درعا البلد ما أسفر عن تدمير قاعدة صواريخ «تاو» ومربض «هاون» وآلية لتنظيم «جبهة النصرة» ومقتل عدد من إرهابييه في حي الجمرك القديم ومحيط دوار المصري.