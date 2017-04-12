ص 6:06 2017/04/12

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران سيعقد في موسكو نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً نهاية هذا الأسبوع في موسكو.

بدوره أشار مصدر في الخارجية الروسية وفق ما نقلت وكالة «نوفوستي» إلى أن الوزيرين المعلم وظريف سيصلان إلى موسكو في الـ14 من نيسان الجاري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.

وذكرت «سانا» أنه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في سورية عقب العدوان الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة فجر يوم الجمعة الماضي من خلال استهدافها قاعدة جوية للجيش العربي السوري في ريف حمص بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو يوم الجمعة المقبل للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية سورية وإيران وروسيا.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في سورية عقب العدوان الأمريكي في ريف حمص.