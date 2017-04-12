ص 5:05 2017/04/12

تلقى العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة- وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني العميد حسين دهقان أكدا فيه الحرص على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطويره.

وذكرت «سانا» أن الوزيرين الفريج ودهقان أشارا إلى أن العدوان الأميركي على قاعدة الشعيرات الجوية لن يضعف من عزيمتنا في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وشدد الوزيران الفريج ودهقان على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وكشف زيف ادعاءات الإدارة الأميركية حول أحداث خان شيخون.

إلى ذلك وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو حذر العميد دهقان الولايات المتحدة من الأثمان التي ستدفعها عند أي عدوان على المنطقة وقال: على الإرهابيين أن يفهموا أنه لا يمكنهم التمادي في جرائمهم أكثر وعلى الأميركيين أن يعلموا أن تكرار العدوان سيكلفهم الثمن باهظاً وأن إجراءاتهم لن تبقى من دون جواب.

وجدد العميد دهقان تأكيد أن العدوان الأميركي على قاعدة الشعيرات الجوية في سورية يتعارض مع جميع المواثيق الدولية ويعد اعتداء صارخاً على بلد مستقل بهدف تقوية المعنويات المتزعزعة للإرهابيين.

وأكد دهقان أن أميركا تسعى من خلال محاولاتها إلى تمرير سيناريو مشبوه وخطر ضد الحكومة الشرعية في سورية في محاولة منها لتبرير وجودها العسكري في المنطقة وقال: ساسة أميركا الجدد برهنوا من خلال هذه الخطوة على أنهم عديمو المصداقية ورغم مزاعمهم في الحملات الانتخابية فإنهم لا يحاربون الإرهاب وعلى العكس يعملون على تعزيز وتقوية معنويات الإرهابيين وهم يقصفون القوات المسلحة والشعب السوري بدلاً من قصف الإرهابيين.

بدوره أكد وزير الدفاع الروسي دعم الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً عزم بلاده على توظيف طاقاتها في الحقلين السياسي والعسكري لمحاربة الإرهاب.

وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية والتطورات الميدانية في سورية وأكدا على التعاون وتعزيز الجهود لتوجيه ضربات قاصمة للإرهابيين.