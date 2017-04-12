ص 1:01 2017/04/12

نجوى صليبه

انطلاقاً من أواصر الإخوة التي تجمع الشّعبين السّوري والجزائري، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين اتّحاد الكتاّب العرب في سورية واتّحاد كتّاب الجزائر في مقر اتحاد الكتاب العرب في دمشق.

وبيّن الدكتور نضال الصّالح رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية أنّ الاتفاقية ستترجم إلى حقائق على أرض الواقع لكي تثمّن الأداء الثّقافي العربي، وأضاف: سنؤكّد من خلال الثقافة العربية والكلمة المبدعة المعنى الحقيقي لقيم العروبة التي نشأنا عليها في سورية والجزائر.. بدوره قال رئيس اتحاد كتاب الجزائر يوسف شقرة: أؤكد تمسكنا وحبنا وارتباطنا بالشّعر السوري والوطن السوري، هذه الاتفاقية ثمرة جهود على مرّ السّنين ونريد تجسيدها في الميدان..

تتألف الاتفاقية من عشر مواد وتُجدد سنوياً تلقائياً، وتنص على التعريف بالثقافتين السورية والجزائرية ورموزهما ودورهما في مساندة القضايا العربية العادلة من خلال ندوات وورشات عمل ينظمها الاتحادان في البلدين، إضافةً إلى تبادل المنشورات الصادرة عن كلا الطّرفين. كما تنصّ المذكرة على التّعاون بين هيئات تحرير المجلات الصادرة عن الاتحادين وتبادل نشر الملفات للتعريف بقضايا ثقافية وإبداعية لكلا الاتحادين، إضافة إلى العديد من النقاط التفصيلية المتعلقة بالعمل الثقافي بشكل عام.

عن أهمية الاتّفاقية قال الناقد عاطف بطرس في تصريح خاص لـ«تشرين»: أدباء سورية ومثقفوها على اطّلاع مرضٍ على نتاج أشقائهم في الجزائر الشّعري والروائي والأدبي عموماً، وهذه الاتفاقية يمكن أن تدعم هذا التواصل الثقافي.. بدوره، قال المخرج المسرحي تامر عربيد: نتمنى من المسرحيين الجزائريين أن يدركوا أنّ المسرح السّوري يسعده التّعاون والتواصل معهم.