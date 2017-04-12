ص 1:01 2017/04/12

هيفاء الإبراهيم

البطولة والتميز لهما عناوين كثيرة وسبل الوصول إليهما يحتاج الكثير من الإرادة والعزيمة والثقة بالنفس لتكون الخطوات باتجاه المجد والثقة والتحدي مفهوم البقاء للأفضل والأقوى، فارسنا محمد الجوبراني بطل الجائزة الكبرى في دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز الـ /22/ وحامل لقب البطولة للفئة العليا تحدث لـ«تشرين» عن هذا الإنجاز المشرف قائلاً: بكثير من الإرادة والعزيمة والتحدي استطعت تحقيق هذا المركز المشرف وسط منافسة قوية وصعبة بين الفرسان المشاركين، إذ هيأت نفسي وأكملت استعداداتي للمشاركة في هذه الدورة منذ فترة لا بأس بها بعد أن وضعت برنامجاً مناسباً لتدريب وتحضير حصاني.

وكان أيضاً من ضمن هذا البرنامج التدريبي المشاركة في بطولة كأس الجمهورية لقفز الحواجز التي أقيمت مؤخراً واستطعت أن أتصدر البطولة على هذا الحصان.

وأيضاً حققت بطولة «تيم سبيرت ماستر»، وشكلت هذه النتيجة الإيجابية دافعاً قوياً لي وحافزاً على مواصلة التدريب للمشاركة في بطولة الوفاء للباسل وإحراز لقبها لكونها من أهم المحطات الرياضية لفروسية قفز الحواجز لمشاركة فرسان أبطال فيها من سورية ودول العالم آمنوا بتجربة صاحب هذه الذكرى الفارس الذهبي باسل الأسد والتزموا بمسيرته وأخلاقه الرياضية العالية، وفعلاً شاركت بحصاني بشكل مدروس حيث تمت المشاركة به في اليوم الأول للبطولة فقط، ليأخذ على جو الميدان، وكانت النتيجة جيدة، وفي اليوم الثاني جعلته يرتاح وفي اليوم الثالث دربته على الحركات الأرضية فقط، وفي اليوم الأخير للبطولة تمت المشاركة على هذا الحصان وكنت أراهن عليه واجتهدت على أن أعمل جولتين نظيفتين خاليتين من الأخطاء وضمن الزمن لأوسع مسافة الأمان بيني وبين الفرسان الآخرين ولأكون في الموقع المتقدم والمريح والبعيد عن الخطر، وفعلاً استطعت أن أحقق حلمي وأفوز وأربح كأس الباسل وسط منافسة قوية وممتعة مع نخبة كبيرة ومميزة من الفرسان المشاركين أسفرت نتائج متقاربة عكست بشكل واضح المستوى المتقدم والمتطور لهم وسط أجواء تحكيمية عادلة ونزيهة، وأنا سعيد بهذا الفوز ولاسيما أن هذه البطولة لهذا العام تصنيفها عالمي ولأن مبارياتها تسلك المنحى الدولي بكل المقاييس وخاصة صعوبة المسالك وارتفاع حواجزها، وأعدّ هذا الإنجاز رصيداً جديداً يضاف إلى سجلي الرياضي وهو تتويج للجهود التي بذلتها.