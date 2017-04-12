ص 1:01 2017/04/12

غيداء حسن

مشكلات عدة ومناقشات حادة شهدها اليوم الأول من أعمال المجلس المركزي لنقابة المعلمين في دورته العاشرة التي بدأت أمس في قاعة الباسل بمقر المكتب التنفيذي للنقابة .

وأكد نايف الطالب الحريري رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين أن النقابة تعاني مشكلات عدة ولابد من المكاشفة والصراحة واتخاذ القرارات الجريئة موضحاً أن هناك مشكلة تعاني منها النقابة تتمثل في زيادة عدد الاستقالات نتيجة الحرب والظروف التي تشهدها سورية ونتيجة التهجير الذي تعرض له بعض المعلمين بسبب الأعمال الإرهابية والذي ألقى بظلاله القاتمة على الواقع المالي لمجمل حسابات النقابة. حيث ستناقش الخطط التي تحفظ حق المعلمين وستمكن النقابة من دفع استحقاقات المعلمين مع التركيز على ماذا قدمت النقابة في مجال التكافل الصحي والخدمات النقابية ودور الفروع في استثمار أموال خزانة التقاعد.

وبيّن الحريري أنه تم البدء بمشروع استثماري في جامعة حلب سيعطي مردوداً سنوياً بحدود 120 مليون ليرة وهو مشروع مدينة ألعاب وملاعب وصالات أفراح وكان المقرر افتتاحه في عيد المعلم لهذا العام ولكن تم تأجيله إلى الشهر القادم خلال أعمال المجلس القادم في حلب.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول التقصير في أداء النقابة بعد الانجازات في مجال خزانة التقاعد والضمان الصحي وأشار محمد هيجن إلى لحظ تراجع في مجال حساب المساعدة الفورية للمعلمين إذ كانت سابقاً تعطى بشكل فوري لكن حسابها ضمن المكتب التنفيذي جعل هناك تراكمات كثيرة ,وأيضاً الوصية الشرعية يجب أن تكون في وثيقة مسجلة من قبل المعلم ما يحد من الإشكالات بين الورثة. وشددوا على ضرورة وقوف وزارتي التربية والتعليم العالي الى جانب المعلمين لدعم العجوزات التي تتعرض لها النقابة في المرحلة الراهنة.

كما ركزت المداخلات على التقصير الواضح في موضوع فندق اللؤلؤ في الحسكة والقرية السياحية في اللاذقية وما هو وضع الشاليهات وكيف سحبت من النقابة بدون وجه حق وكيف وصل العجز في النقابة 1،7 مليار ليرة بوجود مكتب تنفيذي مؤتمن ولماذا ورد عدد المعلمين في التقارير أكبر بكثير من العدد الفعلي الذي لا يتجاوز350 ألف معلم وهذا ما يؤثر على الخطط والمقترحات وتساءل الأعضاء هل تتم المتابعة بعد انتهاء أعمال المجلس المركزي وكل ما يطرح ويتم التصويت عليه ضمن إمكانية التنفيذ. مع الأمل بألا تنتهي الدورة العاشرة إلا ويكون التوثيق المركزي بين أيدي الأعضاء, إضافة إلى ما سبق طالب الأعضاء بتأمين الكتب مجاناً لأبناء المعلمين في المرحلة الثانوية وعدم تكرار الأسماء في عملية الـتأليف إذ إن هناك مدرسين متميزين يجب إشراكهم في التأليف بالتنسيق مع وزارة التربية وضرورة رفع سقف الصراف الآلي.

وأكد عهد الكنج رئيس فرع النقابة بدمشق أن كل ما هو مكتوب في تقرير المكتب التنفيذي ماعدا التقرير السياسي عبارة عن كلام ليس له أثر على أرض الواقع وهناك زملاء في مواقع القيادة في النقابة يعملون ولكن ترهل بعض مفاصل العمل النقابي ينعكس مباشرة على واقع المعلم . ولابد من تقديم شيء للمعلم حتى يكون سباقاً. مبيناً أن البعض من أعضاء المجلس يزاودون في الوطنية وبأنهم يدا بيد مع الجيش وأولادهم خارج القطر.

كما أوضح الكنج أنه منذ اربع سنوات لم تقدم ورقة عمل تطور العمل النقابي. إضافة إلى أن قرار الحسم لأبناء الشهداء في رياض الأطفال لا يطبق إلا بعد مشادات كلامية فأين متابعة النقابة في هذا المجال وقال: لو كان القرار بيدي لأجريت الانتخابات مبكراً منذ اليوم وهنا شدد الحريري على ضرورة الالتزام بقانونية الجلسة فيما تهامس بعض الأعضاء إن كان بالإمكان حجب الثقة عن أعضاء المجلس الحالي.

تستمر أعمال المجلس على مدى ثلاثة أيام وتناقش الواقع التنظيمي والتعليمي والتربوي والمالي للنقابة وشؤون الأعضاء.