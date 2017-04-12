ص 1:01 2017/04/12

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبي لبنان تجددت أمس، بين القوة الفلسطينية المشتركة وإرهابيي مجموعة بلال بدر.

وذكرت الوكالة اللبنانية: أنه سمع إطلاق نار كثيف مصحوباً بأصوات قنابل داخل المخيم ضهر أمس، وذلك بعد أن توقفت الاشتباكات فجراً إثر أنباء عن خروج مجموعة الإرهابي بلال بدر مع متزعمهم من حي الطيرة وانتشار القوة الفلسطينية المشتركة في كامل الحي بالمخيم.

إلى ذلك أعلن أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العرادات بعد اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في صيدا أنه تم الاتفاق في الاجتماع على تفكيك حالة مجموعة الإرهابي بلال بدر بشكل نهائي وكامل.

ونقل موقع «المنار» عن العرادات قوله وفق بيان الاجتماع: تنتشر «اليوم» القوة المشتركة في كل حي الطيري الذي كان يتمركز به بلال بدر ومجموعته وتتموضع استناداً للحاجة والضرورة، مضيفاً: إن هذه القوة مهمتها أن تعتقل بلال بدر أينما وجدته ويبقى مطارداً من القوة المشتركة لتقديمه للعدالة.

وكان مخيم عين الحلوة قد شهد قبل أيام اشتباكات بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة إرهابية يتزعمها الإرهابي بلال بدر أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من أربعين آخرين وأضرار مادية في البيوت والمحال والسيارات وخصوصاً في الشارع الفوقاني الذي تحوّل إلى ساحة حرب حقيقية وسط حركة نزوح لعدد كبير من الأهالي إلى خارج المخيم.