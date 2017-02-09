ص 6:06 2017/02/9

سقط ما لا يقل عن 17 قتيلاً بين صفوف إرهابيي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العربي السوري ضد مواقع التنظيمين التكفيريين في منطقة تدمر وريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل (سانا) في حمص أن وحدة من الجيش حققت تقدماً جديداً في ملاحقتها إرهابيي تنظيم «داعش» على المحور الجنوبي لمنطقة البيارات غرب مدينة تدمر بعد أن أوقعت العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد تدمير تجمع كبير لآليات تنظيم «داعش» وعتاده في منطقة البيارات خلال غارات جوية مكثفة للطيران الحربي والمروحي على أوكاره ومحاور تحركه، مشيراً إلى تدمير 3 آليات لتنظيم «داعش» ومقتل 12 من إرهابييه خلال غارة جوية على أحد مواقعه في مدينة تدمر.

وفي ريف حمص الشمالي لفت المراسل إلى أن سلاح الجو السوري نفذ غارة على محور تحرك ومقرات لإرهابيي «جبهة النصرة» في دير فول وعز الدين أسفرت عن تدمير آلية مزودة برشاش والقضاء على عدد من الإرهابيين التكفيريين، ومن بين الإرهابيين القتلى خالد عبد الرحمن الشامي ومنهل الرجب وعباس الريس وعبد الرحمن الشحود وإبراهيم الجزار.

وفي دير الزور دمّرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية من سلاح الجو تجمعات لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط المدينة.

وافاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية من المدينة، وأسفرت الاشتباكات عن تحقيق تقدم جديد في المنطقة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد الحربي.

وبيّن المراسل أن سلاح الجو وجّه ضربات مركزة على تحركات آليات وتجمعات لتنظيم «داعش» الإرهابي عند مفرق منطقة الثردة جنوب المطار ما أدى إلى تدمير العديد منها ومدفع هاون ورشاش ثقيل. كما قتل وأصيب العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» ودمرت آلياتهم في سلسلة غارات جوية على مواقع انتشارهم وتحركاتهم في منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركة الكهرباء عند المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

في غضون ذلك ارتقى شهيدان باعتداء المجموعات الإرهابية بقذائف صاروخية على حي الحمدانية بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب لمراسل (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدفت منازل الأهالي في حي الحمدانية بعد ظهر أمس بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

ولاحقاً أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب باستشهاد 5 أطفال بانفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في حي بستان القصر بحلب.

وفي درعا استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح ووقعت أضرار مادية بسبب قصف المجموعات الإرهابية بقذائف صاروخية مدينة درعا.

وذكرت مراسلة (سانا) في المحافظة أن التنظيمات الإرهابية قصفت بعد ظهر أمس بعدد من القذائف الصاروخية حي المنشية في درعا البلد ما تسبب باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفي ريف السويداء الشمالي استشهد شخصان بنيران إرهابيين على طريق شهبا – اللوا في منطقة كوع حدر.

وذكر مصدر في المحافظة في تصريح له أن مجموعة إرهابية أطلقت النار على إحدى السيارات العابرة ما أدى إلى استشهاد شخصين متأثرين بإصابتيهما.