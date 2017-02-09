ص 5:05 2017/02/9

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن سورية انتصرت في حربها ضد الإرهاب وداعميه وهي تشارك الآن في الحوار والمحادثات لحل الأزمة فيها من موقع المنتصر.

وأوضح ولايتي في تصريح له أن إيران تدعم أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية وبدء حوار لحل الأزمة في سورية بشرط أن يقرّ بحقوق الشعب السوري وحكومته الشرعية.

وشدّد ولايتي على ضرورة وقف أي تدخلات خارجية في شؤون سورية الداخلية، معتبراً أن هذا الأمر من مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

كذلك أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كبرى في تعاطيها مع الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة في سورية، موضحاً أن إيران تؤمن بحل هذه الأزمة عبر الحوار ومن خلال تعاون جميع السوريين ومن دون تدخل الدول الأجنبية.

وأشار بروجردي خلال استقباله رئيس لجنة الانتخابات واللوائح في البرلمان الألماني يوهان وادة فول في طهران إلى تفشي التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن إيران ترحب بأي تعاون ومبادرة وتوجه مبني على المكافحة الجدية والحقيقية للإرهاب.

وحول الاختبار الصاروخي الأخير الذي أجرته القوات المسلحة الإيرانية قال بروجردي: إن المنظومة الصاروخية في إيران هي عامل الردع الوحيد في استراتيجيتها الدفاعية وسياسة تطوير هذه المنظومة وتعزيزها لن تتغير أبداً.

كذلك شدّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان على أن سورية تقف «اليوم» في الخط الأمامي للمقاومة واستطاعت أن تنتصر على الإرهابيين، مشيراً إلى استمرار دعم إيران لمحور المقاومة لأنه يضمن الأمن في المنطقة.