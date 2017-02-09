ص 5:05 2017/02/9

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ـ نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع نائب الأمين العام لهيئة السياسة الخارجية الأوروبية جان كريستوفر بيلار الأوضاع في سورية وليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس: جرى خلال اللقاء تبادل معمّق للآراء حول الوضع الناشئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية وتطورات الموقف في ليبيا.

كما بحث بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد الآراء بشأن تطورات الوضع في سورية وحولها وذلك على ضوء الاجتماع الأول الذي عقد في أستانا في الـ 6 من شباط الجاري للجنة العملياتية المشتركة لتوطيد نظام وقف الأعمال القتالية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى قضية التحضير لمحادثات جنيف المزمع عقدها في العشرين من شباط الجاري برعاية الأمم المتحدة لإطلاق حوار سوري- سوري شامل.

من جهة أخرى بحث بوغدانوف مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موسكو تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أن الاهتمام الأساسي انصب خلال اللقاء على تسوية الأزمة في سورية بما في ذلك على ضوء نتائج اجتماع أستانا حول سورية يومي الـ23 والـ24 من كانون الثاني الماضي وكذلك الحوار السوري الشامل المقرر إجراؤه في جنيف برعاية الأمم المتحدة في الـ20 من شباط الجاري طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

ولفت البيان إلى أن اللقاء جرى بمبادرة من الجانب الأوروبي.

إلى ذلك أكد ميخائيل أوليانوف مدير إدارة الحد من انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في وزارة الخارجية الروسية أن التحقيق الذي أجرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في سورية والعراق لم يكن فعالاً واعتمد على شهادات مشكوك في مصداقيتها.

ونقلت «سانا» عن أوليانوف قوله في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية نشرت أمس: بصراحة توقعنا عملاً أكثر فاعلية من المنظمة في هذا الاتجاه ولكن للأسف فإن هذه التوقعات لم تتحقق، موضحاً أن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة نفذت أنشطتها بهذا الشأن خلال السنوات الماضية عن بُعد معتمدة فقط على معلومات قدمها شهود خلال مقابلات معهم.

في غضون ذلك أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن التطورات الأخيرة في سورية تجاوزت فكرة إنشاء ما يسمى «المناطق الآمنة».

في هذه الأثناء أكد ألكسندر بوتسان خارتشينكو مدير القسم الرابع للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية أنه مازالت هناك نقاط اختلاف كثيرة في مواقف موسكو وأنقرة حيال الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن الأخيرة تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن خارتشينكو قوله: نعم نحارب «داعش» و«النصرة» معاً وطبعاً من غير الصحيح أن ننفي وجود أهداف خاصة بالأتراك في سورية ترتبط بتفهمهم للوضع، مضيفاً: حسب تفهمنا أنهم لا يعملون في الوقت الراهن على إقامة ما يسمى «منطقة عازلة» في شمال سورية.

وبخصوص العدوان التركي على الأراضي السورية أكد خارتشينكو أن موقف موسكو من العملية التي يقودها الجيش التركي في شمال سورية لم يتغير ويكمن في تأكيد ضرورة الحصول على موافقة حكومة أي دولة قبل إجراء دولة أخرى عمليات قتالية على أراضيها.