ص 5:05 2017/02/9

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.

وتركزت أغلبية مداخلات أعضاء المجلس على أداء الوزارة ورقابتها على شركات الأدوية والمشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية، مطالبين بإيلاء الوضع الصحي والدوائي للمواطنين الأهمية القصوى وتأمين الخدمات الطبية للمناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

وأكد الأعضاء أهمية الرقابة على المشافي الخاصة والأسعار التي تتقاضاها، مبينين أن هناك مشافي خاصة في دمشق تطلب سلفة من المريض حتى لو كان في حالة إسعافية من دون أن تتقيد بأي جدولة للتسعيرات الموضوعة من وزارة الصحة.

وانتقد الأعضاء أداء وزارة الصحة بشأن عدم التعامل بمرونة مع الكوادر الطبية العاملة لديها لجهة الإجازات والتكليف وغيرها من المسائل الإدارية.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة تعديل بعض القوانين ولاسيما قانون خزانة التقاعد لعام 1970 وقانون خدمة الريف.

وذكر الأعضاء أن موضوع الدواء في محافظة الحسكة تم حله بشكل جزئي، حيث وصل 15 طناً من الأدوية يوم السبت الماضي للمحافظة ولكنها لا تكفي، في حين مشفى الحسكة الوطني يعاني نقصاً كبيراً بالكادر الطبي والفني، مطالبين بتأمين دواء الأورام المزمنة للمرضى المشخصة حالتهم وافتتاح قسم خاص للحروق في مشفى القامشلي وإجراء صيانة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل.

وتساءل الأعضاء عن نقص أدوية الأمراض المزمنة.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة فتح ملف أجهزة غسل الكلى لأن أغلبها معطلة بسبب نوع من المحاليل، مطالبين بإيلاء الواقع الصحي في مدينة حمص اهتماماً أكبر.

وتساءل الأعضاء عن سبب نقص الكادر الطبي في أغلب المشافي وبكل الاختصاصات، ودعوا إلى ضرورة تزويد طلاب المعهد الصحي التقني في مدينة حلب الذين تخرجوا في الدورة الامتحانية 2015- 2016 بمصدقة تخرج وضبط ارتفاع أسعار الأدوية في المدينة، متسائلين عن وضع الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة في مشافي الباسل والكلمة والرازي.

وأشار الأعضاء إلى أن مشافي وزارة الصحة تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها فهي الملاذ الوحيد والأفضل لأبناء الوطن عندما يحتاجون إلى العلاج لأن المشافي الخاصة أجورها خيالية، داعين إلى تثبيت العاملين بعقود سنوية في مركز الباسل لجراحة القلب بدمشق وإلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأدوية وجودتها واحتكارها من بعض الصيدليات ولاسيما في مدينة اللاذقية.

وأشار الأعضاء إلى النقص الحاصل في أمبولات التخدير وعدم توزيعها من شركة «فارمكس»، علماً أن الشركة تبيعها بسعر 120 ليرة سورية بينما في السوق السوداء بسعر 1500 ليرة.

وتحدث الأعضاء عن صعوبة الواقع الصحي في مدينة ديرالزور وبلدتي كفريا والفوعة، داعين إلى صرف رواتب العاملين في مديرية صحة دير الزور، متسائلين كيف تقوم بعض شركات الأدوية بإلزام مستودعات الأدوية بسلة أدوية معينة على الصيدليات من دون أن تطلبها أم إن المستودعات تقوم بهذا الأمر وأين أصبح التنفيذ في مشفى الشهبا بمحافظة السويداء؟

ودعا الأعضاء إلى تزويد مشفى القنيطرة بالمقيمين في الاختصاصات المهمة وإصلاح جهاز الطبقي المحوري وتأمين جهاز غسيل الكلي وإيلاء الاهتمام بالأغذية التي توزع في مراكز الإقامة المؤقتة، متسائلين عن سبب توفر دواء الأمراض السرطانية في الصيدليات وعدم توفره في مشفى البيروني بالمواساة.

وأشار الأعضاء إلى المجانية التي يقدمها القطاعان الصحي والتعليمي للمواطنين، شاكرين وزير الصحة على اهتمامه واستجابته لتلبية بعض المطالب، داعين إلى ترميم مبنى العيادات الشاملة في مدينة السفيرة بريف حلب وتأمين عيادة متنقلة في المناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية.

وتسائل الأعضاء عن رؤية الوزارة في معالجة مشكلة المستوصفات المنتشرة في القرى والبلدات والمتوقف معظمها عن العمل بسبب النقص الشديد في الأجهزة الطبية والأدوية الإسعافية والفساد والترهل الإداري وعن الآلية التي تتم فيها المراقبة على الدواء، داعين إلى أن تكون هناك عدالة وموضوعية في الطلبات التي تقدم من أجل التنقلات.

وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس، أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن العلاقات بين الوزارة والنقابات إيجابية وتتم اللقاءات معها بشكل دائم وأسبوعي ولاسيما مع نقابتي الأطباء والصيادلة وهناك لجان مشتركة مع الوزارة تتم فيها مناقشة كل القضايا التي طرحت في المجلس والتي تطرح من النقابات والمسائل المتعلقة بها ويتم اتخاذ القرار بها من الطرفين معاً.

وحول قيام بعض الصيادلة باحتكار الأدوية بهدف بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، أكد الوزير يازجي أن موضوع الاحتكار تعالجه الوزارة وبشكل مستمر، وقال: تم وضع ضابطات عدلية في كل المحافظات وتسليم الموظفين فيها بطاقات تخولهم الدخول إلى الصيدليات ومراقبة عمل الصيدلاني علماً أن هذا الأمر ليس من مهام الوزارة بل من مهام نقابة الصيادلة بالتشاركية مع الوزارة من خلال مديريات الصحة.

وذكرت «سانا» أن الوزير يازجي كشف أنه في إحدى الحالات لدى تبلغه شكوى عن وجود حالة احتكار للدواء في صيدلية بمحافظة اللاذقية تم إرسال ضابطة تفقدت الوضع في 9 صيدليات وتبين وجود ثلاث منها تخير المواطنين بين الرجوع بعد ساعات لتأمين الدواء أو بيعه الدواء بسعر أعلى، مجدداً تأكيد أن الوزارة تتابع كل هذه الحالات وستستمر بضبط جميع الصيدليات المخالفة.

وحول الرقابة على تصنيع الأدوية شرح الوزير يازجي الإجراءات التي تم اتخاذها حديثاً، حيث يقوم قسم المراقبة الدوائية بفحص العينة مع الدواء المرسل للوزارة وعينات من المعامل المصنعة وعينات عشوائية من الدواء ذاته في السوق المحلية بدقة.

وأكد يازجي أن المخابر الحكومية تحاليلها دقيقة جداً وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في كتاب أرسل إلى وزارة الصحة في آب عام 2016 أثنت فيه على مخابر وزارة الصحة الحاصلة على شهادة «الإيزو 9001»، مبيناً أن الوزارة في حالة استنفار دائم لمراقبة الأدوية.

وبالنسبة للواقع الصحي في حلب أشار الوزير يازجي إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل القسم الصحي المقابل لمركز هنانو لتقديم الخدمات الطبية، بينما سيتم ترميم مركز الشعار الصحي وغيره من المراكز بشكل كامل لافتتاحها تمهيداً لحملة اللقاح التي ستبدأ بتاريخ 13/3/2017 في المدينة.

وتابع وزير الصحة: أما بالنسبة لمشفى ابن رشد في حلب فقد تم تجهيزه من إحدى الجهات الروحية ليكون مركزاً لعلاج وجراحة الأورام، مبيناً أن الوزارة ستدعو خلال هذه الفترة أهالي حلب عبر وسائل الإعلام لزيارة أحد مشافي حلب ليتمكنوا من إجراء الفحوص اللازمة ومعرفة أعداد مرضى هرمون النمو وتبيان أعدادهم لكي يصار لإقامة مركز دائم لهرمون النمو في حلب.

وحول جهاز المرنان في حلب لفت الوزير يازجي إلى أن هناك عقداً موقعاً مع شركة «جي أي» لتقديم الجهاز ويتم التواصل معها بشكل مستمر وتم إبلاغ الوزارة مؤخراً بأن لديهم عدة أجهزة من ضمنها مرنان حلب ولذلك تم تأمين مبنى للجهاز وتزويده بمولدة كهربائية وسيتم وضع الجهاز فيه وتأمين الحماية الخارجية للمكان لكي لا يتسبب أي اعتداء على المركز بإفراغ غاز الهليوم من الجهاز.

وبالنسبة للواقع الصحي في حمص، لفت الوزير يازجي إلى أنه تم تحويل بعض مراكز العيادات الشاملة إلى مشاف صغيرة وهذا ما يتم العمل به حسب الإمكانات المتاحة.

وأشار الوزير يازجي إلى أن منظمة دولية أبدت استعدادها لبناء مشفى مزود بـ 400 سرير والوزارة مهتمة جداً بإقامة هذا المشفى، مبيناً أن القرار بإقامة المشفى تم اتخاذه ولكن هذه الجهة لم تبادر بعد إلى توقيع العقد مع الوزارة وعندما يتم التوقيع سيتم تأمين المشفى خلال ستة أشهر.

ولفت الوزير يازجي إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى المنظمات الدولية لإنشاء مشفى يتسع لـ25 سريراً وسيتم انجازه في القريب العاجل.

وبالنسبة لموضوع الأدوية في محافظة الحسكة لفت الوزير يازجي إلى أن الأدوية في المحافظة يتم تهريبها أحياناً إلى خارجها ومع ذلك فإن الوزارة تواصل إرسال الأدوية لها واتفقت مؤخراً مع نقيب الصيادلة فيها على إرسال المزيد من الأدوية بشكل دوري، مبيناً أن افتتاح مركز للأورام بالمحافظة غير وارد حالياً لعدم وجود طبيب أورام مختص فيها وعند توفر طبيب مختص سيتم تدريبه وافتتاح مركز وإرسال أدوية أورام للمحافظة.

ولفت الوزير يازجي إلى أنه عندما يكون هناك معملان يصنعان المادة الدوائية ذاتها يمنع استيرادها من الخارج وعندما يتوقف معمل عن العمل يسمح باستيراد المادة الدوائية التي ينتجها عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية «فارمكس».

وحول موضوع عملية القثطرة القلبية في مشفى السويداء بيّن الوزير يازجي أن إجراء هذه العملية ممكن في أي مشفى ولكن يجب أن تكون هناك غرف عمليات جراحة قلبية خشية حصول أي اختلاط مفاجئ ولا يكون هناك كادر جراحي جاهز ولذلك ننشئ حالياً غرفة عمليات جراحة قلبية في مشفيي حماة ودمشق لمواكبة عمليات القثطرة التي يتم إجراؤها.

وأشار الوزير يازجي إلى أن مشفى شهبا يتم تجهيزه بناء على عقد مع محافظة السويداء وهو من اختصاصها في حين أن مشفى السويداء الوطني يقوم بكامل دوره وبجاهزية كاملة من الكوادر الطبية.

وبالنسبة للوضع الصحي في دير الزور بيّن الوزير أنه على تواصل دائم مع محافظ دير الزور ومدير الصحة فيها لمتابعة الواقع الصحي والدوائي بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالمشافي الخاصة والرقابة عليها تمنى وزير الصحة على أعضاء المجلس إرسال فاتورة أي عمل جراحي صادرة عن أي مشفى خاص إلى الوزارة، مبيناً أن الوزارة لديها إجراءات إشرافية تطبقها على المشافي الخاصة توجه من خلالها تنبيهاً للمشفى المخالف ثم إنذارات متتالية وعندما تكون بحوزة الوزارة فاتورة مرتفعة صادرة عن المشفى نقوم بإلزامه بإعادة المستحقات أصولاً.

رفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.