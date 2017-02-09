ص 5:05 2017/02/9

أعرب منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السوري رئيس الوفد ديميتري سابلين عن سعادته بلقاء طلاب مدارس أبناء الشهداء ومنهم من زار روسيا الاتحادية سابقاً وكوّنوا علاقات تواصل لا تزال مستمرة مع أبنائها، متمنياً زيارة الكادر التدريسي أيضاً إلى روسيا.

وخلال جولة الوفد البرلماني والطبي والإعلامي الروسي على مدرسة أبناء الشهداء أمس نقل سابلين محبة وتضامن أطفال وطلاب روسيا إلى أصدقائهم في سورية واعتزازهم بهم، مشيراً إلى أن توحّد الأطفال السوريين والروسيين أمر مغيظ للأمريكيين لما يعتبرونه من خطر مستقبلاً، بينما تؤمن روسيا بهذا التوحّد حيث تستمد من الأطفال المعنويات الإيجابية باقتراب النصر ودحر الإرهاب.

من ناحيتها لفتت المدير العام للهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح إلى العلاقات القوية والمتينة والأسرية التي تربط بين الشعبين السوري والروسي، مبينة أن هناك دعوة سنوية مقدمة من روسيا لأبناء وبنات الشهداء في سورية.

ونوّهت فلوح بغنى وفائدة الزيارات السابقة للطلاب تعليمياً، مؤكدة أن أبناء وبنات الشهداء موضع اهتمام كل السوريين وقيادتهم وجيشهم.

ووزّع الوفد هدايا مرسلة من أبناء روسيا إلى سورية تعبيراً عن محبتهم وتضامنهم معهم.

إلى ذلك بحث الوفد البرلماني والطبي والإعلامي الروسي وإدارة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق أمس سبل تحسين واقع العمل وتقديم الدعم اللازم للكادر الطبي والعاملين فيه وتأمين الأدوية والأجهزة وإجراء عمليات جراحية لبعض حالات الأورام المعقدة.

ونقلت «سانا» عن البروفيسور أندريه كابرين مدير عام المركز الوطني للأشعة والأبحاث العلمية التابع لوزارة الصحة الروسية قوله في تصريح للإعلاميين عقب جولة على أقسام المشفى: إن هدف الزيارة التعرف إلى الحالة الطبية وطريقة العمل في المشفى لمساعدة الأطفال المرضى والكادر الطبي العامل فيه، مشيراً إلى أن الوفد سيقدم خلال أيام تقريراً كاملاً لوزير الصحة الروسي عن حالة المشفى مع خطة لتحسينها من خلال تأمين الأدوية المفقودة وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة.

وأضاف: نحن جاهزون ومستعدون لإجراء العمليات الجراحية المعقدة وخاصة المتعلقة بالأورام السرطانية، داعياً الأطباء في المشفى إلى تحضير بعض هذه الحالات وتحديد موعد لإجرائها بما يتناسب مع وقت الزيارة.

من جانبه قدم الدكتور حسن الجبه جي معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية عرضاً عاماً حول المشفى والأقسام الطبية فيه، إضافة إلى الخدمات العلاجية والتعليمية التي يقدمها لطلاب الدراسات العليا في كلية الطب البشري بجامعة دمشق واستمرارها رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

كما اطلع أعضاء الوفد على واقع العمل في المشفى والصعوبات التي تواجه الأطباء والعاملين فيه وقدموا الهدايا الرمزية للأطفال المرضى بالمشفى.

كذلك بحث الوفد مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي سبل رفع مستوى التعاون بين سورية وروسيا في المجال الإنساني وإمكانية توسيع المساعدات الروسية المقدمة إلى الشعب السوري.

وعبّر يازجي عن شكره للشعب الروسي والقيادة الروسية لمواقفهم الداعمة لسورية وشعبها وجيشها في محاربة للإرهاب، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي تصب في دعم الشعب السوري.

ولفت يازجي إلى أن البطريركية ستبقى على تعاون وتواصل مع البطريركية في روسيا لإحلال السلام في سورية والعمل على إيجاد كل الوسائل التي تسهم في صمود الشعب السوري بأرضه ووطنه.

وأكد يازجي أن الشعب السوري يؤمن بالعيش المشترك واحترام الآخر، مشيراً إلى أن بطريركية أنطاكية كان لها الدور الأكبر والمهم في إعلان كنيسة روسيا كبطريركية.