ص 5:05 2017/02/9

أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وينهي معاناة الشعب السوري ويحقّق آماله وطموحاته.

ونقلت «سانا» عن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله في بيان له أمس: إن الوزير شكري بحث مع الصفدي في عمّان أمس تقييم المحادثات حول تثبيت وقف الأعمال القتالية في سورية والتي جرت في أستانا مؤخراً والإعداد لإطلاق المحادثات السياسية بين الأطراف السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أبو زيد: إن الوزيرين شدّدا على أهمية أن تتّسم المحادثات السورية القادمة بالشمولية وأن تشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية السورية النابذة للإرهاب.

وتابع أبو زيد: إن مباحثات شكري والصفدي تناولت أيضاً القضايا الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن والعراق واتفقا على ضرورة تكاتف جهود الدولتين المشتركة للتعامل بحزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية ونشر الصورة الصحيحة للإسلام.

وكان قد عقد في العاصمة الكازاخية أستانا يوم الإثنين الماضي اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بشأن حل الأزمة في سورية على مستوى الخبراء من روسيا وإيران وتركيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة والأردن، كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفياً أمس الأول مع نظيره الأردني سبل تسوية الأزمة في سورية وتوسيع اتفاق وقف الأعمال القتالية.