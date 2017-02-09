ص 5:05 2017/02/9

أكد عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين أمام «الكونغرس» أن الجيش الأمريكي بات في حالة مزرية بسبب التقشف المالي والحروب التي خاضها على مدى العقدين الأخيرين، هذا ما جاء في تقرير لمحطة «الميادين» الفضائية التي نقلت عن نائب قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال ستيفن ولسون قوله: الأسطول الجوي الأمريكي وعناصره هو اليوم الأصغر حجماً والأقدم سناً والأقل عملانية في تاريخ الولايات المتحدة.

كما ذكرت المحطة في تقريرها أن الجنرال غلين وولترز، نائب قائد مشاة البحرية الأمريكية أشار إلى أن سلاح المشاة يحتاج إلى أكثر من «9» مليارات دولار للإنفاق على صيانة منشآته التحتية.