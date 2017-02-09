ص 1:01 2017/02/9

فيما يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق الشعب اليمني وبمساندة أمريكية باتت واضحة للعيان سواء بتأييدها للعدوان أو من خلال الدعم اللوجيستي، تشير تقارير أممية إلى أن 14 مليون يمني يعانون نقص الأغذية بسبب ذاك العدوان، وذلك في وقت تتواصل فيه العمليات النوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية مكبدة العدوان خسائر كبيرة.

وفي السياق، نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية ضد العدوان السعودي ومرتزقته في عدة مناطق.

وأكد مصدر عسكري يمني لـ«المسيرة نت» أن وحدة من الجيش واللجان الشعبية نفذت أمس عملية هجومية ناجحة على نقطة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه يفعان في منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء، بينما قتل ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة الزغن بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

كما استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي وآلياته في مجمع الربوعة وما جاورها في عسير، بينما اشتعلت النيران في موقع صلاطح العسكري جراء استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ البقع في نجران.

إلى ذلك، واصلت طائرات وبوارج العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المدنيين اليمنيين.

وذكر مصدر عسكري لوكالة«سبأ» أن بوارج العدوان استهدفت ساحلي الطائف والنخيلة بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة ، فيما شن طيران العدوان غارة على منطقة الحيد بمديرية برع في المحافظة نفسها .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مناطق متعددة في محافظة صعدة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال، كما شن 13 غارة على مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجة،إضافة إلى غارتين على مأرب وثلاث غارات على المخا في تعز، وغارتين على موقع الطلعة في نجران.

في سياق متصل، وبعد الفشل الذريع لتحالف العدوان السعودي- الأمريكي في ميادين القتال في اليمن، أرسلت الولايات المتحدة طائراتها التجسسية إلى أجواء اليمن لرصد تحركات الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأفادت مصادر عسكرية لوكالة «النجم الثاقب» أن ثلاث طائرات تجسس أمريكية جابت أجواء اليمن إحداها حلقت في سماء الحديدة، كما شنت طائرة أمريكية من دون طيار عدداً من الغارات على مديرية صرواح بمأرب.

من جهة أخرى، كشف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن14 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء بسبب العدوان السعودي على اليمن.

وأشار البرنامج في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أنه وبعد العدوان السعودي على اليمن فإن 14 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء بينهم 3 ملايين امرأة وطفل، ناهيك عن وجود أكثر من 18 مليون نازح.