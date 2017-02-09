ص 1:01 2017/02/9

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس: إن الديمقراطيين في الكونغرس يعرقلون عملية تشكيل الحكومة بعدم منحهم الثقة لكثيرين ممن يرشحهم لتولي حقائب وزارية مهمة. وكتب ترامب بهذا الخصوص على حسابه في موقع «تويتر»: إنه لعار، عدم اكتمال تشكيل الحكومة لغاية الآن.

إنها أطول مدة تأخير في تاريخ البلاد. إنها عرقلة من قبل الديمقراطيين.

يشار في هذا السياق إلى أن وزير التعليم، بيتس ديفوس، حصل الثلاثاء الماضي على الثقة بشق الأنفس، فقد صوت 50 بـ«نعم» مقابل 50 آخرين بـ»لا» ولكن صوت نائب الرئيس مايك بينس ورئيس الكونغرس والذي يحسب صوته بصوتين حسب لوائح المجلس، قد رجح الكفة لصالح ديفوس.

وقال ديفوس معلقا على عملية التصويت التي جرت بشأن منح الثقة له إنها الحادثة الأولى في تاريخ أمتنا.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، وجه نائب الرئيس الأمريكي شكره للجمهوريين في المجلس، قائلا: نحن نشكر رئيس كتلة الأغلبية «ماكونيل» وجميع الجمهوريين في المجلس الذين دعمونا في هذا التصويت المهم.

يشار إلى أن 6 وزراء فقط حصلوا على الثقة لغاية الآن من أصل 21 وزيراً رشحهم الرئيس ترامب في مناصب سيادية وأخرى مهمة يتوجب منحهم الثقة من قبل الكونغرس وفقا لدستور الولايات المتحدة، أما بقية الوزراء فيأتي قرار تعيينهم من الرئيس مباشرة دون الرجوع للكونغرس.

من جهة ثانية، أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الوزارة أعطت تعليمات لسفاراتها وقنصلياتها لاستئناف عملية منح تأشيرات دخول مواطني إيران وسورية والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا وذلك بعد تعليق القضاء الأمريكي العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن برنامج الهجرة والذي علق دخول مواطني هذه الدول السبع إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، على المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول أن يتصلوا بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية للحصول على معلومات تتعلق بتحديد موعد للمقابلة .