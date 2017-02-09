ص 1:01 2017/02/9

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي رداً على سؤال بشأن احتمال نشوب حرب في بحر الصين الجنوبي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وجهه له صحفيون: نتمنى على «الأصدقاء الأمريكيين» أن يتذكروا أحداث الحرب العالمية الثانية.

وأتت تصريحات وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية في أعقاب تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون الذي أكد نية الإدارة الأمريكية الجديدة أداء ما سمّاه «الواجبات» في حماية اليابان، وبالأخص الجزر المتنازع عليها بين اليابان والصين.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن إعلان القاهرة الصادر عام 1943 وإعلان بوتسدام الصادر عام 1945 ألزما اليابان بإعادة الجزر المحتلة في بحر الصين الجنوبي إلى الصين.