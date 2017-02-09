ص 1:01 2017/02/9

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، قرية العراقيب الواقعة في أراضي 48 المحتلة للمرة الـ109 على التوالي.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن جرافات الاحتلال وصلت إلى مدخل القرية في النقب وحاصرتها وهدمت العرائش التي يحتمي تحتها أهل القرية.

وطالبت سلطات الاحتلال في إجراءٍ تعسفي أهالي القرية بدفع مبلغ مليوني (شيكل) تحت مسمى «بدل مصاريف» هدم العراقيب.

وقال عزيز صياح أحد أعضاء اللجنة المحلية: إن قوات الاحتلال هدمت القرية دون مراعاة لأحوال الطقس، حيث تركت أهل القرية في العراء. مضيفاً: مهما هدموا ومهما خربوا، فلن يحطموا عزيمتنا ومعنوياتنا. فالعراقيب ملك خالص لنا وسنبقى عليها صامدين.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، اعتراضها على موافقة «الكنيست» الإسرائيلي على «قانون يشرع» المستوطنات الإسرائيلية بعد أن جرى إقراره من قبل الحكومة الإسرائيلية الإثنين الماضي بهدف «تشريع» بناء 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وحثت الحكومة التشيكية، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها أمس، الطرفين على عدم القيام بأي خطوات أحادية تؤثر على محادثات السلام، وتعيد التوتر من جديد.

في الأثناء قتل الفلسطيني سليمان حماد محمد صلاح من بلدة الخضر إثر دهسه من قبل مستوطن قرب مستوطنة «دانيال» المقامة على أراضي الفلسطينيين في البلدة.

وأكد شهود عيان كانوا موجودين في المنطقة، أن مستوطناً دهس صلاح وفر من المنطقة بعد أن ترك مركبته.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (15) فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل خمسة شبّان من بلدتي أم طوبا والمكبّر في القدس، كما اعتقلت قواته أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من مدينة يطا ومن بلدة بيت أمر في قضاء الخليل.

فيما اعتقل شاب من بلدة ذنابة في قضاء طولكرم، وآخر من بلدة قباطية في قضاء جنين.