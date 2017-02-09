ص 1:01 2017/02/9

بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيله، أقامت رئاسة مجلس الوزراء وبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وسفارة دولة فلسطين في سورية حفلاً تأبينياً أمس للمطران هيلاريون كبوجي النائب البطريركي العام ومطران القدس في المنفى بحضور ممثلة السيد الرئيس بشار الأسد الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وقالت الدكتورة شعبان في كلمة لها خلال حفل التأبين: إن المطران كبوجي الذي نشأ في حلب وقاوم في فلسطين شكل في مسيرة نضاله منارة تضيء للأجيال، إذ ترجم إيمانه العميق بالله والمثل العليا إلى عمل صلب دؤوب مقاوم، وجسّد كل القيم التي آمن بها وناضل من أجلها فعلاً وعملاً فاستحق بذلك أن يكون من القادة الذين تمسكوا بمُثُلهم ومبادئهم، لافتة إلى أنه كان مناضلاً صبوراً لا يعرف الانزواء والانطواء، ولم يضع لليأس طريقاً إلى قضاياه، بل كان يبث الأمل من رحم الألم مبشراً بإشراقة رسالتنا الحضارية والإنسانية التي تنشدها أمتنا العربية.

وأضافت الدكتورة شعبان: إن المطران كبوجي الذي استمد قوته من إيمانه بالحق، لم يكن أول من يزج به في سجون الاحتلال الإسرائيلي ثم يطرد من بلده، فقد سبقه إلى ما يشبه هذا المصير مطران العرب غريغوريوس حجار وأيضاً القس إيليا خوري الذي اعتقلته سلطات العدو الإسرائيلي بـ»تهمة» التعاون مع جماعات فلسطينية معادية لـ«إسرائيل» وطردته من كنيسته ودياره، كما اعتقلت الكاهن المصري يواكيم الأنطواني، لكن المطران كبوجي كان أشد صلابة وعنفواناً في تحدي «إسرائيل» ليس من أجل الجهاد سبيلاً على التحرير فحسب، وإنما اعتزاز بالكرامة والنضال والمقاومة ونصرة للحق.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى نوازع المطران كبوجي القومية إذ دعا في 28 أيلول 1970 إلى تنكيس الأعلام حداداً على روح الرئيس جمال عبد الناصر، مشيرة إلى التزامه بقضايا وطنه سورية، إذ قالت: حين وصلنا إلى سويسرا للمشاركة في أول مؤتمر دولي بشأن الحرب الإرهابية على سورية في مدينة مونترو 2014 وجدنا الراحل كبوجي أمامنا حيث قال: كيف يمكن لي ألا أكون هنا بينكم ومعكم ومع سورية الحبيبة.

وتحدثت الدكتورة شعبان عن مساعي المطران كبوجي لكسر الحصار عن أهالي غزة وانخراطه بكل ما يمكن أن يخدم قضايا الأمة فكان بذلك قائداً للرأي السياسي والاجتماعي ومناضلاً فذاً وعربياً صادقاً وجريئاً، مضيفة: لابد من توثيق كل تفاصيل حياته ومسيرته النضالية ليبقى أنموذجاً يحتذى به ومدرسة للأجيال القادمة كي تتعلم منه أن الآلام والسجن والقهر لم تستطع ثنيه عن رسالته الإنسانية التي أراد تجسيدها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن سيرته ستكون موضوع عمل درامي تعده مؤسسة الإنتاج التلفزيوني ووزارة الإعلام.

من جانبه غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك الملكيين دعا إلى إحياء ذكرى المطران كبوجي فقيد حلب المنتصرة والقدس، فقيد سورية وفلسطين المقاومة والحرية وحيا، جهاده ونضاله الكبير من أجل فلسطين والعروبة والتي نذر حياته من أجلها حتى اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحكمت عليه بالسجن مدة 12 عاماً في السجون الإسرائيلية إلى أن تم الافراج عنه بعد أربع سنوات ونفيه إلى إيطاليا، وبقي يدافع عن فلسطين قضية العرب المركزية، وقال: نحيي اليوم ذكرى رجل عظيم سيبقى اسماً مشرقاً ينير دروب الأجيال الطالعة ولا سيما في مسيرة جهاد وشهداء وأبطال القضية الفلسطينية التي بقي يدافع عنها حتى آخر رمق من حياته يحمل علمها ويدافع عن حقوق أبنائه الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين بكل جرأة واعتزاز وبفصاحته المشهورة.

وأوضح البطريرك لحام أن النائب البطريركي العام في القدس والمنفى المطران كبوجي كان يردد رغبته في العودة إلى فلسطين ليلتقي بأبنائه فيها ليكون قريباً منهم يشاركهم آلامهم وآمالهم، مبيناً جهوده التي بذلها من أجل تأمين المساعدات بأنواعها لدعم المؤسسات الفلسطينية ليصبح رمزاً للقضية الفلسطينية.

واستعرض البطريرك لحام تاريخ المطران كبوجي ونضاله وجهاده ومسيرة حياته الدينية والسياسية والإنسانية في النضال وتقديم الدعم للمناضلين والدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص والعربي عموماً سواء في الكنيسة أو في السجن أو في منفاه حتى آخر لحظة من حياته.

من جهته الدكتور سمير الرفاعي ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي كلمة له نقل في مستهلها إلى سورية رئيساً وشعباً تحيات الرئيس عباس، قال: شعبنا في فلسطين وسورية واحد رسم ملامح التاريخ الحافل الطويل بين سورية وفلسطين ونسج قصصه رجال عظماء متحدّين قوى الشر والغدر كالشيخ عز الدين القسام والمجاهد سعيد العاص ومحمد الأشمر وغيرهم من المناضلين الذين تحدوا كل المؤامرات التي قسمت الوطن ولم تقسم العقل والإنسان وعشقوا الوطن والتاريخ واستبسلوا من أجل الدفاع عن فلسطين حتى استشهدوا على أرضها المقدسة مضيفاً: إن سورية تدفع اليوم ثمن ثوابتها ومبادئها والتزاماتها الوطنية والقومية والتي لم ولن تتخلى عنها أبداً رغم أنف من يريدون سورية من دون فلسطين، وفلسطين من دون سورية، وهذا لن يكون مهما اشتد حقد الحاقدين.

وعن مسيرة نضال المطران كبوجي، قال الرفاعي: إن النائب البطريركي العام ومطران القدس في المنفى كان عابراً للأديان ورسم بقامته وحدة وآمال الشعب في سورية وفلسطين فتطوع فدائياً ثائراً على الظلم والظالمين واعتقل وهو يحمل الزاد للثوار الفلسطينيين، وحوكم وسجن وعذّب في السجون الإسرائيلية، ورغم ذلك لم ينكسر عنفوانه بل كان فعله وثباته ونضاله لايقوم به إلا رجل الرجال الذي بقي نشاطه مستمراً نصرة لفلسطين فكان من أهم النشطاء الذين عملوا على كسر الحصار عن قطاع غزة في سفينة «الأخوة» عام 2009 وأسطول الحرية عام 2010 .

بدوره مطران حلب يوحنا جنبرت قدم نبذة عن حياة المطران الراحل ومناقبه ونضاله في سبيل القضية الفلسطينية وانصهاره في بوتقة آلام الشعب العربي الفلسطيني وتبنى قضيته ودفع من أجل ذلك ثمناً باهظاً لأنه مؤمن بأنه ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان ذاته من أجل الآخرين لذلك مَثّل الحق وناصره في وجه الباطل، ووقف معتزاً بوطنه الأم سورية التي ربته على محبة فلسطين والأمة العربية.

وعن مناقب المطران كبوجي تحدث الأب إلياس زحلاوي عن الموروث الديني والإنساني والقيمي للفقيد وعن تفانيه في خدمة بلاده وقضاياها، وعن مسيرة حياته ونضالاته الثقافية والفكرية والوطنية والقومية التى شكلت إرثاً وملهماً للأجيال، فيما ذكر نادر مستريح أحد أقارب الراحل كبوجي أنه لم يدّخر جهداً في خدمة أهله وأبناء وطنه فكان على الدوام مثالاً للعطاء والقيم المجتمعية الأصيلة.

وتخلل حفل التأبين فيلم وثائقي عن حياة الراحل كبوجي وفقرات غنائية تمثل المعاني الوطنية والقومية وتجسد التمسك والإلتزام بها.

حضر حفل التأبين عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتورة فيروز موسى ووزراء الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد والصحة الدكتور نزار يازجي والتعليم العالي الدكتور عاطف نداف، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة أحمد جبريل ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي فرزلي وعدد من أمناء الأحزاب الوطنية ورجال دين.

تصوير- طارق الحسنية