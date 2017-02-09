ص 1:01 2017/02/9

أكدت مصادر في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنه تم تنفيذ عدة مشاريع في مناطق مختلفة في المحافظة بهدف معالجة الفاقد الفني وتحسين الاستثمار والحد من الانقطاع, حيث نفذت ورشات الكهرباء في منطقة قدسيا العمل بتمديد شبكة هوائية بطول 120 متراً والانتهاء من أعمال تجهيز مركز تحويل كهربائي جديد باستطاعة 400 كيلو فولط آمبير, وفي معرة صيدنايا تم تمديد 150 م من شبكات التوتر المنخفض وإحداث 4 مخارج منخفض جديدة بهدف تغذية الشبكات القائمة والانتهاء من تركيب مركزي تحويل جديدين للكهرباء ووضعهما بالخدمة تبلغ مجموع استطاعتهما 830 كيلو فولط آمبير.

وأشارت المصادر إلى أن ورشات الكهرباء انتهت من أعمال تأهيل الأجزاء التالفة والمتضررة من مخرج التوتر المتوسط«المدار» المنطلق من محطة تحويل حوش بلاس والمغذي لمعظم مناطق أشرفية صحنايا.